Silivri'de birçok mahallede elektrik kesintisi yaşanacak!

BEDAŞ internet sitesi üzerinden 9, 10 ve 11 Aralık 2022 tarihlerinde Silivri'de elektrik kesintisi yapılacak mahalle ve sokakları duyurdu. Kesinti detayları haberimizde

Silivri'de birçok mahallede elektrik kesintisi yaşanacak!
TAKİP ET Google News ile Takip Et

9 ARALIK 2022 CUMA
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ALDANIR, BEYATLI, DEREÇAY, DOĞUKENT, DİDİM, EFES, ERKAYA, GÖKOVA, HİKAYE, KARLI, MERVE, MİLAS, NEMRUT, SARIHASAN, SERPMELER, UĞUR MUMCU, ÇAPRAZLI sk / MİMAR SİNAN mah DOĞA sk bölgelerinde 09/12/2022 09:00:00 - 09/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah HİSAR ÇIKMAZI, KARASİNAN, SANATÇILAR ÇIKMAZI sk / ALİPAŞA mah ARIKANLI ÇİFTLİĞİ sk / FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR, KERAMET, MÜNİFPAŞA, YAVUZLAR sk / MİMAR SİNAN mah ADALET ÇIKMAZI, AKAY ÇIKMAZI, ATA, BAHÇE, DEMET, GAYE, GÜL, GÜNPINAR, HASAN ONATER, KORAY, KÜLTÜR, TELLİ, ULUS, ŞEYDA sk / YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AKÖREN, BAYRAK, ERKİN BALABAN, MUSTAFA KEMAL, MÜNİFPAŞA, SANCAK, TAŞLAR, TÜRKÜN sk bölgelerinde 09/12/2022 09:00:00 - 09/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah Uluğbey sk bölgelerinde 09/12/2022 09:00:00 - 09/12/2022 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


ili SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, SERİNCE, TABYA, YEŞİLLİK sk bölgelerinde 09/12/2022 09:00:00 - 09/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah uluğbey caddesi bölgelerinde 09/12/2022 10:00:00 - 09/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah ULUĞBEY CADDESİ bölgelerinde 09/12/2022 13:00:00 - 09/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah İBRİŞİM sk bölgelerinde 09/12/2022 14:00:00 - 09/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Haberin Devamı İçin Tıklayın
1
2
3