Silivri'de birçok mahallede elektrik kesintisi yaşanacak!

9 ARALIK 2022 CUMA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ALDANIR, BEYATLI, DEREÇAY, DOĞUKENT, DİDİM, EFES, ERKAYA, GÖKOVA, HİKAYE, KARLI, MERVE, MİLAS, NEMRUT, SARIHASAN, SERPMELER, UĞUR MUMCU, ÇAPRAZLI sk / MİMAR SİNAN mah DOĞA sk bölgelerinde 09/12/2022 09:00:00 - 09/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah HİSAR ÇIKMAZI, KARASİNAN, SANATÇILAR ÇIKMAZI sk / ALİPAŞA mah ARIKANLI ÇİFTLİĞİ sk / FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR, KERAMET, MÜNİFPAŞA, YAVUZLAR sk / MİMAR SİNAN mah ADALET ÇIKMAZI, AKAY ÇIKMAZI, ATA, BAHÇE, DEMET, GAYE, GÜL, GÜNPINAR, HASAN ONATER, KORAY, KÜLTÜR, TELLİ, ULUS, ŞEYDA sk / YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AKÖREN, BAYRAK, ERKİN BALABAN, MUSTAFA KEMAL, MÜNİFPAŞA, SANCAK, TAŞLAR, TÜRKÜN sk bölgelerinde 09/12/2022 09:00:00 - 09/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah Uluğbey sk bölgelerinde 09/12/2022 09:00:00 - 09/12/2022 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



ili SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, SERİNCE, TABYA, YEŞİLLİK sk bölgelerinde 09/12/2022 09:00:00 - 09/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah uluğbey caddesi bölgelerinde 09/12/2022 10:00:00 - 09/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah ULUĞBEY CADDESİ bölgelerinde 09/12/2022 13:00:00 - 09/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah İBRİŞİM sk bölgelerinde 09/12/2022 14:00:00 - 09/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.