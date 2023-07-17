Silivri'de boğulan üç çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı

Silivri’de gölette girdikten sonra boğulan yabancı uyruklu 3 çocuğun cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı.

Dün akşam saatlerinde Silivri Değirmenköy’de bulunan gölette serinlemek için giren ve hayatını kaybeden yabancı uyruklu 3 çocuğun cenazesi Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na getirilmişti. Babası tarafından göletten çıkarıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırılan Mutaz Al Mohamad (10), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, gölde kaybolan Khaled Al Mohamad (6) ve Muhammed Al Mohamad (5), için arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirilmişti. Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından 2 çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı. Gölde hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazeleri Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemelerin ardından aileye teslim edildi.