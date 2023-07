Silivri’de börek festivali coşkusu yaşandı

TAKİP ET

Silivri Belediyesi tarafından bu yıl 13.’sü düzenlenen Ortaköy Börek Festivali, renkli ve coşku dolu anlara sahne oldu. Festival kapsamında Silivri’nin maharetli kadınlarının hazırladığı 48 tepsi patriot böreğinin katılımıyla geleneksel börek yarışması düzenlendi. Tadım ve jüri puanlamasının ardından yarışmada dereceye girenlere altın ödülü verildi. Festivalin saat 20.30’da başlayan sahne programlarına binlerce kişi katıldı. Bigados Halk Dansları Topluluğunun gösterisi izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Ardından ünlü sanatçı Rafet El Roman, en güzel şarkılarını Silivrililer için seslendirdi. Rafet El Roman konseriyle festival coşkusu adeta doruğa çıktı. Silivri Belediyesi Mahalle Evi kursiyerleri de festival kapsamında el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği bir stant açtı. 13. Ortaköy Börek Festivali’ne katılan bütün vatandaşlara patriot böreği ve ayran ikram edildi.

DERECEYE GİREN ÜÇ YARIŞMACI ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Jüri üyeleri; Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Şefi Haldun Pala, Sarı Ev Yemekleri İşletmecisi Zerrin Otman, Moody’s Cafe Mutfak Şefi Muhammed Aydoğdu, Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyeleri Enis Edip Akıcı ve Doğukan Bayesen, Silivri’nin maharetli kadınları tarafından hazırlanan patriot börekleri görüntü, form ve lezzetlerine göre değerlendirdi. Jüri tarafından yapılan puanlamaya göre geleneksel börek yarışmasında birinci olan Fatma Karataş tam altın, ikinci Fatma Bihnas yarım altın, üçüncü Züleyha Aygören ise çeyrek altın kazandı. Ayrıca dereceye giren üç yarışmacıya Anadolu Hastanesinden check-up hediye edildi. Üçüncü olan yarışmacıya ödülü MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, ikinciye Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, birinci olan yarışmacıya ise Silivri Kaymakamı Tolga Toğan tarafından takdim edildi. Başkan Yılmaz, dereceye giren yarışmacıları tebrik ederken, yarışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

YAMAN: “MARKA KENT SİLİVRİ’NİN MİMARI VOLKAN YILMAZ’DIR”

Programda bir konuşma yapan Ortaköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Yaman, “Mübadele köyü olarak kurulan beldemizin o günlerden kalan alışkanlıklarını, örf ve adetlerini, kültürlerini korumak için büyük faydası olan, daha önce bu meydanda heyecanla izlediğimiz Ortaköy’de Hayat Var belgeseli ve akabinde bugün gerçekleştirdiğimiz 13. Börek Festivali geçmişimizi bugüne, bugünümüzü geleceğe taşımamızda adeta mihenk taşı olacaktır. Mahallemizde yaptığımız çalışmalarda bize her türlü desteği sunan, Marka Kent Silivri’nin mimarı olan Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz ve bizlere her zaman güvenen ve yanımızda olan sevgili belde halkımıza gönül dolusu teşekkürlerimi sunarım.” dedi.

YILMAZ: “GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATIP ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Festivalin son konuşmasını yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, yardımlaşmanın, dayanışmanın en güzel örnekleri uzun yıllar önce ortaya koymuş olan Ortaköylüler, mübadele ile birlikte festivalini yaptığımız patriot böreğini de nesilden nesile aktarmayı başarmışlardır. Marka Kent Silivri vizyonumuzun en önemli unsurlardan biri olan birlik ve beraberliğin, bu mahallemizin sokaklarında yıllar boyu süregeldiğini mutlulukla müşahede ediyoruz. Yine gönül gönüle vermiş insanların sanatla, kültürle, sporla neleri başarabileceğini aynı mutlulukla görmekteyiz. Bundan yıllar önce idealist birkaç hocamız önderliğinde köyün gençlerini teşvik ve organize ederek başta futbol olmak üzere çeşitli spor dallarıyla tanıştırıp, çevredeki tüm turnuvalarda başarılar göstermesi zihinlerimizde tazeliğini korumaktadır. İşte bizim çalışmalarımız da kardeşliğimizi güçlendirmeye, gençlerimizi kültürün, sanatın, sporun etrafında bir araya getirmeye, başarıları paylaşıp mutlulukları çoğaltmaya doğru emin adımlarla ilerliyor. O jenerasyonun mutluluk ve heyecan dolu günleri ve o günleri yaşadıkları stadını, gelecek kuşakların da aynı coşku içerisinde yaşamaları için tepeden tırnağa, A’dan Z’ye yeniliyoruz. Ortaköy’e ve Silivri’mize yakışacak bir stadı çok yakında sizlere hediye edeceğiz. Ortaköy’ümüze hayırlı uğurlu olsun. Stadımızın yanında çocuk parkı, fitness alanları, yine hanımefendilerin piknik yapabilecekleri, doğum günü yapabilecekleri, günlerini yapabilecekleri bir alanı da bu stadın kompleksinin içerisinde sizlerle buluşturacağız. Silivri’miz tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle İstanbul’umuzun en müstesna, en nadide ve en güzel ilçesidir. Marmara Denizi’ne 42 km sahiliyle, verimli topraklarıyla, gelenekleri ve görenekleriyle, tarihi ve kültürel mirasıyla ama her şeyden önemlisi yüreği ve gönlü güzel insanlarıyla bambaşka bir yapıya sahiptir. Bu özellikleri başka hiçbir ilçede bulamazsınız! Bu nedenle Silivri’ye ve Silivri’nin güzel insanlarına hizmet etmenin onurunu, mutluluğunu ve şansını yaşıyorum. Sizler bize güvendiniz. Sizler bizlere inandınız. Sizler size uzattığım eli havada bırakmadınız. Geride bıraktığımız 4 yılda olduğu gibi sizin inancınıza ve güveninize layık olacağıma buradan söz veriyorum. Gecemizi gündüzümüze katıp çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ’YE HİZMET SEVDAMIZDAN ASLA GERİ DURMAYACAĞIZ”

Ortaköy’e yapılan hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Seçimden önce meydanlarda her daim şunu söylemiştik: Silivri yalnızca sahilinden ve çarşı meydanından ibaret değildir. Ortaköy’ün, Selimpaşa’nın, Değirmenköy’ün, Çavuşlu’nun, Danamandıra’nın, Sayalar’ın, Kurfallı’nın, Seymen’in, hasılı 35 mahallemizin tamamını bütüncül bir anlayışla yönetme hedefimizin olduğunu söylemiştik. Her mahallemizi birbirinden kıymetli gören anlayışla ama hiçbir mahallemizi birbirinden ayırt etmeyen bir anlayışla bütün şehri bütüncül bir anlayışla kucaklayarak sizlere hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ortaköy’ümüze Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız aracılığıyla yeni okul binası kazandırdık. Kapalı Pazar yeri ve piknik alanı, millet bahçesi ve çok amaçlı spor alanları kazandırdık. Sokak iyileştirme projelerimizi başlattık, cadde ve sokaklarımızı yeniledik, yenilemeye devam ediyoruz. Aydınlattık, aydınlatmaya devam ediyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için kültür gezileri, ücretsiz yabancı dil kursları, ücretsiz dershaneler ve kurs imkânlarını sizlerin emrine sunduk. Etkinlikler düzenledik; başımızın tacı, milletimizin efendisi çiftçilerimize destekler verdik. Belde tarihimizi gelecek nesillere aktarmak için Ortaköy’de Hayat Var belgeselini kayıt altına aldık. Amatör spor kulüplerine destek vermeye devam ettik. Bugün maçlarını oynanacağı stadımızdaki çalışmalarda da son aşamaya geldik. Yine ihtiyaç sahibi ailelerimize, garibe, gurebaya, yetime, düşküne el açtık, el uzattık. Sosyal yardım desteklerini, gençlerimizin her ay burs ve eğitime teşvik desteklerini de artırarak sürdürüyoruz. Yıllarca ihmal edilen, ötelenen, kronik hale gelmiş tüm sorunları çözüyoruz, çözmeye de devam edeceğiz. Daha güzel bir Silivri için bu şehrin evlatları, yaş almış büyükleri, öğrencileri, sporcuları, özel bireyleri, ihtiyaç sahipleri için, bu şehrin verimli topraklarının çiftçileri, hayvancıları, köylüleri için, bu şehrin esnafı, sanatkârı, işçisi ve memuru için bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ilk günkü aşkla, ilk günkü şevkle ve ilk günkü heyecanla hem Ortaköy’de hem de Silivri’de yaşayan bütün vatandaşlarımıza hizmet sevdamızdan asla geri durmayacağız. Silivri’nin unutulan, görmezden gelinen tüm sorunlarını birer birer çözmeye, Silivri’yi hak ettiği hizmetlerle, Silivrili vatandaşlarımızı hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Festivalimizin hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarımıza, kolluk kuvvetlerimize, kıymetli sanatçılarımıza teşekkür ediyor, hürmetlerimi sunuyorum. Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle, Ortaköy’üyle Silivri’de hayat var diyor, hepinizi Cenab-ı Allah’a emanet ediyorum.” diye konuştu.

Festival konser programının ardından sona erdi.