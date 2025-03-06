Silivri'de bu mahallelerde saatlerce elektrik olmayacak!
Silivri'de geniş kapsamlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 7-8 Mart 2025 tarihlerinde birçok mahallede planlı elektrik kesintisi yaşanacak.
Silivri’de geniş kapsamlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 7-8 Mart 2025 tarihlerinde birçok mahallede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Yetkililer, kesinti sırasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin dikkate alınacağını belirtti. Elektrik kesintisi 6 saat sürecek! İşte etkilenen mahalleler ve detaylar...
Kesinti Detayları:
Tarih: 7-8 Mart 2025
Saat: 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Kapsamlı bakım çalışmaları ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi
Hangi Mahallelerde Elektrik Kesilecek?
7 Mart 2025 Cuma - Etkilenen Bölgeler:
Hürriyet Mahallesi: Ayvacık, Aşıcıoğlu, Dilaver, Maarif, İstiklal Sokak
Kavaklı Mahallesi: İstiklal Sokak
Büyük Kılıçlı Mahallesi: Akif Çeşme Sokak
Balaban Mahallesi: Adivar, Akbora, Akduman, Akgünay, Akkale, Akkoyun, Ataman, Atölye, Ağaçdere, Bahriye Çıkmazı, Bahtınur, Bahçeköy, Balaban Çeşme, Binektaşı, Doğanşah, Erbil, Fahri, Güldane, Karabağlar, Mimar Hayrettin, Nazik, Nisan, Pamukdede, Tekinsoy, Tirebolu, Yaverbey, Çamlıktepe, Çardak, Çağrı, Çorlu Sokak
Mimar Sinan Mahallesi: Medeni, Mimar Sinan Sokak
Sancaktepe Mahallesi: Amaç Çıkmazı, Mimar Hayrettin, Parsel, Tirebolu, Çamlıktepe Sokak
İsmetpaşa Mahallesi: Çamlıktepe Sokak
Cumhuriyet Mahallesi: Akasya, Candemir, Dalyan, Fuat Onat, Kumsal, Manolya, Mehtap, Mercan, Parkköy Yunus, Pembe, Poligon, Toprak, Tufan, Yakamoz, Yamandağ, Yıldız, Yunus, Zafer, Çetin Emeç, Çeşme, İmge Sokak
8 Mart 2025 Cumartesi - Etkilenen Bölgeler:
Büyük Kılıçlı Mahallesi: Pamuklar Sokak
Büyük Çavuşlu Mahallesi: Aldemir, Alem, Arılı, Atik, Boş, Büyükçavuşlu, Birlik, Coşku, Cingöz, Demokrasi, Denizyıldızı, Durgun, Esaret, Fırfır, Fiyonk, Gazi Mustafa Kemalpaşa, Gök, Gülpembe, Güven, Girgin, Hancıoğlu, Haritacılar, Hasfırın, Havancı, Hayırlı, Hayrabolu, Hükümdar, Hüzün, Kanun, Karakartal, Katibim, Kuvvet, Kültürlü, Martıkuşu, Merhamet, Mısır, Mukaddes, Münevver, Nadiren, Nakil, Narlıkapı, Narlitepe, NATO, Ocak, Pıtır, Piyade, Saklıbahçe, Sakin Çıkmazı, Sarıdağ, Sariye, Sarıçam, Sarraf, Sazlık, Selen, Sencer, Seramik, Serin, Sevdalı, Tane, Tarlabaşı, Tercüman, Teskereci, Topağacı, Toptancı, Turallar, Türkler, Ticaret, Uzer, Uçuk, Uğurkan, Veda, Vefa, Yahya Kemal Beyatlı, Yavuzcan, Yelkovan, Yeşerti, Yolaçar, Yüzüncü Yıl, Zeki, Zemin, Zerde, Çavuş, Ümit, İlke, İstanbul, İşletme, Şemdin, Şükrü Sokak
Yeni Mahalle: Abdülhalik Renda, Abelia, Ak, Bilen Çıkmazı, Erkin Balaban, Hatipoğlu, Minik, Oğuz Aral, Türkün, Varnalı Sokak
Akören Mahallesi: Hisar Çıkmazı, Karasınan, Sanatçılar Çıkmazı Sokak
Alibey Mahallesi: Alibey Çeşme Sokak
Fener Mahallesi: Araç, Bekir Sıtkı Say, Dizdar, Keramet, Mustafa Kemal, Münifpaşa, Yavuzlar Sokak
Gazitepe Mahallesi: Akyurt, Anı, Arnavutlar, Ataman Taşçıoğlu Çıkmazı, Aydınlıkyolu Çıkmazı, Bahçeler, Balcıoğlu, Batan, Bayraklı, Demirsoy Çıkmazı, Eroğlu Çıkmazı, Fabrikalar, Gazete Çıkmazı, Gazze, Gökçin, Gümüşler, Güneştepe Çıkmazı, Güngör Çıkmazı, Havuz, Issız Çıkmazı, Kantar Yolu, Karagöz, Karasınan, Kavaklık, Kağnı, Mehteran, Mustafa Yaşar Çıkmazı, Mutluluk Çıkmazı, Nurlu, Paşabahçe, Taşkınlar Çıkmazı, Tüter, Urartu, Velibey, Çayırlık Mevkii, Çobanoğlu Çiftliği, Üstün, İklim Çıkmazı, Şahin Özer, Şemsiye Sokak
Kadıköy Mahallesi: Altınbaş, Armada Çıkmazı, Asaf, Ayla, Bal, Batı Çıkmazı, Başvekil, Bedri Çıkmazı, Biçim Çıkmazı, Coşkun Çıkmazı, Dalbastı, Damataşı, Dağtepesi, Dramalı Çıkmazı, Ender, Gemici, Hatboyu, Kadıköy, Kadıköy Bağları, Karpuzoğlu, Kavak Çeşme, Kumtepe, Lalezar, Muhacir, Nalan Çıkmazı, Nurşah, Olcay Özcan, Orman, Ortakent, Ovacık, Pınarlı, Rozet, Sakal Çıkmazı, Çakırbeyler, Çarkıfelek, Çarşıarkası, Çayırova, Çayırçimen, Özfiliz Çıkmazı, Üzel Çıkmazı, İkbaliye, İzzetağa Çıkmazı, Şehadet, Şen Çıkmazı, Şinasi Sokak
Semizkumlar Mahallesi: Yayla Sokak
Büyük Kılıçlı Mahallesi: Cankurtaran Çıkmazı, Cici, Düzenli, Garipler, Karaçam, Laiklik, Okutman, Pamuklar, Vatanperver, Yaryol, Çemberlitaş Sokak