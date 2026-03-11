Silivri'de Bulgaristan Seçimleri Öncesi Çifte Vatandaşlara Başvuru Uyarısı

Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Çalışkan, 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Bulgaristan Parlamento Milletvekili Seçimleri öncesinde Türkiye’de oy kullanacak çifte vatandaşlara yönelik önemli bir hatırlatmada bulundu.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de sandık başına gidecek seçmenlerin elektronik başvuru (Zayavlenie) işlemlerini önceden tamamlamalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, seçim günü sandık başlarında yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek ve vatandaşların oylarını daha hızlı ve kolay kullanabilmelerini sağlamak amacıyla başvuruların önceden elektronik ortamda yapılmasının tavsiye edildiği ifade edildi.

Başvurular 24 Mart’a Kadar Yapılabilecek

Bulgaristan Parlamento seçimleri kapsamında Türkiye’de oy kullanacak çifte vatandaşların elektronik başvurularını 24 Mart 2026 Salı günü saat 24.00’e kadar tamamlamaları gerektiği bildirildi.

Başvuruların Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu’nun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtilirken, vatandaşların başvurularını çevrim içi olarak kolaylıkla yapabilecekleri kaydedildi.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların aşağıdaki bağlantı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebileceği ifade edildi:

https://www.cik.bg/bg/ns19.04.2026/abroad/zayavlenie

Çalışkan’dan Katılım Çağrısı

Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Çalışkan, çifte vatandaşlara demokratik haklarını kullanmaları yönünde çağrıda bulundu.

Çalışkan açıklamasında, seçimlere katılımın büyük önem taşıdığını vurgulayarak vatandaşların başvurularını son tarihten önce tamamlamalarının seçim günü işlemleri kolaylaştıracağını ifade etti. Ayrıca, demokratik süreçlere aktif katılımın hem bireysel sorumluluk hem de toplumsal temsil açısından önemli olduğunun altını çizdi.