Silivri'de büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek
BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı bakım çalışmaları listesiyle birlikte, Silivri'nin birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. 20-21-22 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan kesinti detayları şöyle
20 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, ALGÜR, CAHİT ARF, DİLŞAD, GENÇOSMAN, GÖKÇEADA, GÜZELYURT, NURHAN, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, TEVFİK FİKRET, TUNABOYU, TUNALI, VELİOĞLU, VİRANŞEHİR, YAHYA GALİPBEY, YAHYA KEMAL, YAHYA KÖPRÜSÜ, YAHYA PAŞA, YAĞHANE, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 20/02/2023 09:00:00 - 20/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALBAY YUNUS DİRİK, KARAMUSTAFA, MUSA ÇAVUŞ, ZAHİT KAYNAR, ÖZKAN TAŞKIN sk / ALİPAŞA mah ARIKANLI ÇİFTLİĞİ sk / MİMAR SİNAN mah ADALET ÇIKMAZI, AKAY ÇIKMAZI, AKIN, ALP, ATA, BAHÇE, DEMET, DESTAN, DOĞA, FURKAN, GAYE, GAZİ EMİR, GÜL, GÜNPINAR, HASAN ONATER, KORAY, KÜLTÜR, SARAY, SULTAN, TELLİ, TEZCAN, ULUS, İSMAİL TAN, ŞEYDA sk / PİRİ MEHMET PAŞA mah HALAY sk / SEMİZKUMLAR mah HAYRAT sk / YENİ mah 125.YIL, 7050., ABDULLAH DİRİK, ABDÜLHALİK RENDA, AHMET BOZOĞLU, AKÖREN, AZA ÇIKMAZI, CESUR, DERE, DEREBOYU, DOKTOR SADIK AHMET, EREN YILDIRIM, ERKİN BALABAN, GENERAL ALİ İHSAN TÜRKKAN, GONCA, GÖRELE, HAMDİ LAMA, HASAN REMZİ ÖZALP, HAYAL, KAHYA, KANAL, KORU, MUSTAFA BOZOĞLU, MUSTAFA CANBAZ, MÜJDAT GÜRSU, NECATİ ERKARA, NEDİM BEYAZGÜL, NİMET, NİZAM, REİS, SALKIM, SAİT GİRGİN, SELCAN, SEVCİHAN, TENZİLE, TÜRKÜN, VARNALI, YETER, ÇELEBİ, ÇİFTÇİ, ÖNDER, İLETİŞİM sk bölgelerinde 20/02/2023 09:00:00 - 20/02/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AFACAN, AHENK, ALINTERİ, ASMA ÇIKMAZI, BALLICA, BAYIR, BAŞARAN, BERRAK SELEN, BEYKOZ, BORAN, BUĞRAHAN, CELİL, ENES, FLAMİNGO, FİRDEVS, GÖRGÜLÜ, GÖZLEM, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, GÜNİZ, GÜZELBAHÇE, HUTBE, KAVAKLI, KIRLAR, KÖSE, SEHER, SOYLU, ZEMBİL, ÇANKAYA, ÜSTÜNDAĞ, İLKBAHAR, İLKBAHÇE, İNCEKUM, İSPİR, ŞENLER sk / KAVAKLI mah BEYKOZ sk bölgelerinde 20/02/2023 09:00:00 - 20/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AĞAÇDERE, FAHRİ, NAZİK, NİSAN, PAMUKDEDE sk bölgelerinde 20/02/2023 09:00:00 - 20/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ sk bölgelerinde 20/02/2023 09:00:00 - 20/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BURMA, ERGE ÇIKMAZI, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÖRGÜLÜ, GÜLBABA, GÜLHAN, HAŞMET, HENDEK, KARDELEN ÇIKMAZI, KAVAKLI, KEBAN, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA, ÇAYLI sk / KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ, MİLLET BAHÇE sk bölgelerinde 20/02/2023 09:00:00 - 20/02/2023 10:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-YOLÇATI mah DEĞERLİ sk / ÇELTİK mah DESTE ÇIKMAZI, DEVLET, DOKUZLUK, EGEMENLİK, ERMİŞLER, EVRENSEL, KAMELYA, KEREM, KURUÇEŞME, KÖŞK, ORHAN, SAHİLBOYU, SAYIN, STAD, SÖĞÜTLÜK, TATAR, TAŞÇI, TEMAŞA, TÜNEL, ULAŞIM, YASEMEN, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 20/02/2023 10:00:00 - 20/02/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ACAR, AHMET BİRCAN, AKSOY, AKİDE, ALKONCA, ANADOLU, ARMAĞAN, ARSA, ARZU, ATEŞ, AYDIN DİRİK, AZİM, AÇELYA, BAHADIR, BAHARLIBAHÇE, BARBAROS, BEGONYA, BEGÜM, BETÜL ÇIKMAZI, BEYAZGÜL, BİLLUR, CANSU, DEMİRHAN, DERNEK, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOLUNAY, DOSTLAR, DURU, DÜNYA, DİCLE, DİDEM, DİLEK, EBRU, EFE, EFLATUN, EGEMEN, EKİN, EMRE, ENVER ARSLAN, ERGİN, ERYILMAZ, FUAT ONAT, GAMZE, GÖKHAN, GÜLCANIM, GÜLER, GÜNDOĞDU, GÜR, HACI CEMİL UMUÇ, HALUK ÖZDEN, HALİM ULUŞAHİN, HEDEF, HORON, IŞIL, KADI, KADRİ HASEKİ, KAPTAN, KARAYEMİŞ, KASIM, KELTEPE, KERMES, KINA, KINALI, KIRSAY, KIZILÇAM, KUMSAL, LALE, LEYLA, MAVİGÖK, MECLİS, MEDİNE, MENEKŞE, MENEVİŞ, MERAL, MORLALE, MURAT, MURAT SUYU, MUSTAFA KIZILTAN, OLTAN, PALAMUT, PALMİYE, PARKKÖY YUNUS, RÜZGARLI, SAHRA ÇIKMAZI, SAYGIN, SAZLIDERE, SEYMEN, SÖĞÜTLÜ, SÜREYYA, SİLİVRİ, SİYAMİ KÖYLÜ, TACETTİN DEMİRDAĞ, TANDOĞAN, TESTİ, TOPRAK, UTKU, UĞURLU, VAKIF, YAĞMUR ÇIKMAZI, YEŞİM, YUDUM, YUNUS, ZAFER, ZAKKUM, ZAMBAK, ZEBUR, ZEYBEK, ZİNDE, ÇAMLI, ÇELİK, ÇETİN EMEÇ, ÇOBANOĞLU, İBRAHİM EZGİN, İHSAN KOÇER, İLYAS YILMAZER, İMGE, ŞEKER, ŞEKERCİ sk / KAVAKLI mah 3360., 3398. sk / SEMİZKUMLAR mah SEFALI sk / YENİ mah TURGUT REİS, ÇİZGİ sk bölgelerinde 20/02/2023 13:00:00 - 20/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BURMA, ERGE ÇIKMAZI, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÖRGÜLÜ, GÜLBABA, GÜLHAN, HAŞMET, HENDEK, KARDELEN ÇIKMAZI, KAVAKLI, KEBAN, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA, ÇAYLI sk / KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ, MİLLET BAHÇE sk bölgelerinde 20/02/2023 15:00:00 - 20/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.