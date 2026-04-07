Silivri'de can dostlara sıcak yuva çağrısı

Silivri Belediyesi, Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde misafir edilen can dostların kalıcı ve sıcak yuvalarla buluşması için sahiplendirme çağrısını yineledi.

Sahiplendirme çağrısı yapıldı

Silivri Belediyesi, Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde bakım ve gözetim altında bulunan can dostların yeni yuvalarına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını duyurdu. Belediyeden yapılan çağrıda, sahiplendirmenin yalnızca bir hayvana yuva sağlamak değil, aynı zamanda ömür boyu sürecek bir sevgi bağı kurmak anlamı taşıdığı vurgulandı.

Belediyeden vatandaşlara teşekkür

Açıklamada, bir cana kapısını ve gönlünü açan duyarlı vatandaşlara teşekkür edilerek, sahiplendirme sürecine destek veren hemşehrilerin örnek bir vicdani sorumluluk sergilediği ifade edildi.

Merkez ziyareti için iletişim hattı açık

Can dost sahiplenmek isteyen vatandaşların, 444 20 47 numaralı hat üzerinden Veteriner İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret edebileceği bildirildi. Belediye, hayvan satın almak yerine sahiplenmenin önemine dikkat çekerek vatandaşları bu sürece destek olmaya davet etti.