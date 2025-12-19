Silivri'de Can Dostlara Sıcak Yuva Sevinci

Soğuk Havada Büyük Dayanışma

Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi ve bakımları tamamlanan hayvanlar, duyarlı vatandaşların sahiplenmesiyle yeni yaşamlarına adım atıyor. Hava sıcaklıklarının düştüğü bu dönemde gerçekleştirilen sahiplendirmeler, hem can dostlar hem de toplum vicdanı adına önemli bir dayanışma örneği olarak öne çıkıyor.

Ömürlük Sevgiye Açılan Kapı

Merkezden yapılan açıklamada, minik bir cana evini ve gönlünü açan tüm vatandaşlara teşekkür edilerek, sahiplendirmenin yalnızca bir barınma değil, ömür boyu sürecek bir sevgi ve sorumluluk anlamına geldiği vurgulandı. Satın almak yerine sahiplenmenin, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmede kritik rol oynadığına dikkat çekildi.

Merkez Ziyarete Açık

Sahiplenmek isteyen vatandaşlar, 444 20 47 numaralı hat üzerinden Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret edebiliyor. Yetkililer, uygun koşulları sağlayan herkesin bir can dostunun hayatında yeni bir sayfa açabileceğini belirtti.

Silivri Belediyesi, “Satın alma, sahiplen” çağrısıyla toplumsal farkındalığı artırmaya ve can dostlara güvenli, sıcak yuvalar kazandırmaya devam ediyor.