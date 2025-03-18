Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle Silivri’de düzenlenen programda 18 Mart’ın anlam ve önemini vurgulayan sahne gösterileri gerçekleştirildi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ilçedeki şehit şehitlerin kabirlerini de ziyaret etti.

Silivri’de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle ilçedeki şehitlerin kabirleri ziyaret edildi. Ziyarete Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kaymakam Tolga Toğan, Garnizon Komutanı Mühimmat Albay Ferhat Esen, Başsavcı Vekili Cenk Gürcan, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silivri Şubesi’nden Gazi Numan Kaçaroğlu ve gaziler katıldı. Ziyaret sırasında, şehitlere dua edilerek, karanfiller bırakıldı.

Akabinde Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Önder Yılmaz Sahnesi’nde, Silivri Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programlarına katıldı. Program kapsamında, 18 Mart’ın anlam ve önemini vurgulayan sahne gösterileri gerçekleşti.

Etkinlik hakkında konuşan Başkan Balcıoğlu, "Bugün öğrencilerimiz bizleri duygulandıran gösterilerini sahneledi ve bizlere unutulmaz anlar yaşattı. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin tarihindeki en büyük kahramanlık destanlarından biridir. Bugün, bu zaferi kazanan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, onların azmi ve fedakarlığıyla gurur duyuyoruz" dedi.