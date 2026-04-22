Silivri'de canlı yayında çarpıcı değerlendirmeler: 'İki yıl hizmet değil mazeretle geçti'

Silivri’de yerel gündem, radyo programında yapılan değerlendirmelerle yeniden alevlendi. Belediye Meclis Üyesi Sayim Çavdar, canlı yayında yaptığı açıklamalarda son iki yıllık belediye yönetimine ilişkin kapsamlı eleştirilerde bulundu.

“Silivri’de hizmet değil, mazeret konuşuluyor”

Çavdar, Silivri Belediyesi’nin son iki yılda beklentileri karşılayamadığını belirterek, “İki yılda ne yapıldığını değil, ne yapılmadığını konuşmak daha kolay” ifadelerini kullandı. İlçede altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda aksaklık yaşandığını dile getiren Çavdar, vatandaşın günlük sorunlarının dahi çözülemediğini savundu.

Bütçe açığı ve mali disiplin tartışması

Programda belediyenin mali yapısına da değinen Çavdar, 2025 bütçesinde ciddi sapmalar olduğunu ifade etti. 4 milyar TL hedeflenen gelirin yaklaşık 2,5 milyar TL’de kaldığını, buna karşılık giderlerin 3,7 milyar TL seviyesine ulaştığını belirterek yaklaşık 1,2 milyar TL’lik açık oluştuğunu söyledi. Bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Çavdar, “Bu tablo borçlanmayı artırır, uzun vadede risk oluşturur” dedi.

Silivrispor desteği ve ödenmeyen kararlar

Çavdar, belediye meclisinde oy birliğiyle alınan Silivrispor’a 1 milyon TL destek kararının aradan geçen süreye rağmen uygulanmadığını dile getirdi. Aynı şekilde amatör spor kulüplerine yönelik desteklerin de hayata geçirilmediğini belirten Çavdar, bu durumun spor camiasında hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

Araç parkı ve artan bakım maliyetleri

Belediyenin araç filosuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çavdar, son iki yılda yenileme yapılmadığını ve bu nedenle bakım maliyetlerinin arttığını söyledi. Yalnızca bakım ve arızalara 55 milyon TL harcandığını belirten Çavdar, bu durumun önümüzdeki yıllarda daha büyük maliyetler doğurabileceğine dikkat çekti.

İcra dosyaları ve esnaf tepkisi

Programda en dikkat çeken başlıklardan biri ise belediyeye açılan icra dosyaları oldu. Çavdar, 2025 yılı içerisinde 86 icra dosyasıyla karşı karşıya kalındığını, bunların önemli bir kısmının firma alacaklarından oluştuğunu ifade etti. Ödemelerin gecikmesi nedeniyle esnafın hukuk yoluna başvurmak zorunda kaldığını belirtti.

“Reklam var, hizmet yok” eleştirisi

Bütçe dağılımına ilişkin de konuşan Çavdar, fen işleri gibi icracı birimlerin harcamalarının düşerken, basın ve tanıtım faaliyetlerine ayrılan payın arttığını savundu. Bu durumu “iş yerine reklam önceliği” olarak nitelendirdi.

Personel politikası ve tartışmalı uygulamalar

Canlı yayında belediyedeki bazı personel uygulamaları da gündeme geldi. Çavdar, bazı çalışanlara yüksek saatlerde fazla mesai yazıldığını ve bunun gerçekçi olmadığını belirterek konunun araştırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca liyakat ve akraba ilişkileri üzerinden yapılan işe alımların kamuoyunda soru işaretleri oluşturduğunu dile getirdi.

“Silivri için daha iyi bir dönem mümkün”

Eleştirilerin yanı sıra geleceğe yönelik temennilerini de paylaşan Çavdar, önümüzdeki süreçte daha etkin bir yönetim anlayışı beklediklerini belirtti. “Silivri bunu hak etmiyor” diyen Çavdar, ilçenin potansiyelinin doğru planlama ile daha iyi değerlendirilebileceğini vurguladı