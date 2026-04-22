Silivri'de canlı yayında vizyon mesajı: Balcıoğlu'ndan kapsamlı değerlendirme

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Küpe FM’de yayınlanan “Turhan Alyakut ile Sabah Haberleri” programına canlı yayın konuğu olarak katıldı. Program kapsamında Balcıoğlu, Küpe FM Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Sırdaş ve Genel Yayın Yönetmeni Turhan Alyakut ile bir araya gelerek yayın sürecinde Silivri’nin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve gelecek vizyonunu çok yönlü şekilde değerlendirdi.

“Belediyecilik anlayışını kökten değiştirdik”

Göreve geldikleri günden bu yana en önemli dönüşümün yönetim anlayışında gerçekleştiğini ifade eden Balcıoğlu, klasik belediyecilik yaklaşımından uzaklaştıklarını belirtti. “Artık sahada olan, vatandaşını dinleyen, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim modelini benimsedik” diyen Balcıoğlu, mahalle toplantıları, halk buluşmaları ve geri dönüş odaklı çağrı merkezi sistemiyle vatandaş taleplerinin doğrudan takip edildiğini vurguladı.

Belediye ekiplerinin mahalle mahalle sahada aktif görev aldığını ifade eden Balcıoğlu, sorunların yalnızca tespit edilmediğini, aynı zamanda çözüm süreçlerinin de yakından izlendiğini söyledi.

Gençlik ve eğitim yatırımları stratejik öncelik

Gençlik ve Kültür Merkezi projesini “sembol eser” olarak tanımlayan Balcıoğlu, bu yatırımın sadece fiziki bir yapı olmadığını, aynı zamanda Silivri’nin geleceğine atılmış güçlü bir imza olduğunu dile getirdi. Gençlerin kendilerini geliştirebileceği, kültürel ve sanatsal faaliyetlere erişebileceği bir merkez oluşturduklarını belirtti.

Devam eden kız öğrenci yurdu projesine de değinen Balcıoğlu, bu yatırımın özellikle eğitimde fırsat eşitliği açısından önemli olduğunu vurgulayarak, kısa süre içinde tamamlanacağını ifade etti.



“Adil ve kapsayıcı bir Silivri inşa ediyoruz”

Programda sosyal belediyecilik anlayışına geniş yer veren Balcıoğlu, en büyük hedefinin “adil bir Silivri” olduğunu söyledi. Vatandaşların kendini yalnız, çaresiz ya da sahipsiz hissetmediği bir şehir modeli kurmayı amaçladıklarını belirten Balcıoğlu, sosyal desteklerin bu anlayışın temel unsuru olduğunu dile getirdi.

Aşevi hizmetleri, dayanışma marketleri, eğitim destekleri, psikolojik danışmanlık ve evde sağlık hizmetleri gibi uygulamaların artarak devam edeceğini ifade eden Balcıoğlu, “Bu hizmetler bir lütuf değil, belediyeciliğin asli sorumluluğudur” dedi.

Şeffaflıkta yeni dönem: “Her şey görünür olacak”

Belediye meclisinde gündeme gelen eleştirilere de yanıt veren Balcıoğlu, yapıcı eleştirileri önemsediklerini ancak kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemlere karşı net duruş sergilediklerini ifade etti.

İhale süreçlerinin canlı yayınlanması, meclis toplantılarının şeffaf şekilde yürütülmesi ve bilgiye erişimin kolaylaştırılması gibi uygulamalarla kurumsal şeffaflığın güçlendirildiğini belirten Balcıoğlu, “Belediye, vatandaşın gözünün içine bakarak yönetilmelidir” dedi.

Ekonomik şartlara rağmen planlı ilerleme

Türkiye genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmaların belediye yatırımlarını da etkilediğini dile getiren Balcıoğlu, buna rağmen projelerin önceliklendirme esasına göre sürdürüldüğünü söyledi.

“Hızlı başlamak değil, doğru başlamak ve yarım bırakmamak bizim için önemli” diyen Balcıoğlu, özellikle altyapı ve büyük ölçekli projelerde mali disiplinin korunarak hareket edildiğini vurguladı.



Tarımda “tohumdan sofraya” modeli

Silivri’nin İstanbul’un en önemli üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Balcıoğlu, tarımsal desteklerin stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. İstanbul’daki tarımsal üretimin önemli bir bölümünün Silivri’den karşılandığını ifade eden Balcıoğlu, bu nedenle çiftçiye verilen desteklerin artırılarak sürdürüleceğini söyledi.

Tohum, fide, yem ve üretim desteklerinin yanı sıra “tohumdan sofraya” modeliyle üretimin tüm aşamalarının desteklendiğini belirten Balcıoğlu, hem üreticinin hem de vatandaşın kazandığı bir sistem oluşturduklarını kaydetti.

Festivallerle sosyal birliktelik güçlenecek

Silivri’nin köklü festival geleneğine de değinen Balcıoğlu, Yoğurt Festivali başta olmak üzere tüm kültürel etkinliklerin devam edeceğini açıkladı. Bu organizasyonların yalnızca eğlence değil, aynı zamanda sosyal dayanışma ve kültürel bütünleşme açısından önemli olduğunu ifade etti.

Yaz aylarında ilçede yoğun bir etkinlik takviminin vatandaşlarla buluşturulacağını belirten Balcıoğlu, her kesimin bir araya geldiği sosyal alanların korunacağını söyledi.

23 Nisan’da uluslararası buluşma

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Silivri’de geniş katılımlı etkinlikler düzenleneceğini açıklayan Balcıoğlu, 17 ülkeden yaklaşık 600 çocuğun ilçede ağırlanacağını duyurdu. Etkinliklerle birlikte Silivri’den dünyaya dostluk ve kardeşlik mesajı verileceğini ifade etti.

“Silivri’de kimse yalnız değil”

Programın sonunda Silivri halkına net mesaj veren Balcıoğlu, belediyecilik anlayışlarının temelinde insan odaklı yaklaşımın yer aldığını vurguladı.

“Bu şehirde hiçbir hemşerimiz kendini yalnız hissetmeyecek. Biz gösteriş için değil ihtiyaç için, günü kurtarmak için değil geleceği kurmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullanan Balcıoğlu, Silivri’nin birlikte daha güçlü bir geleceğe ilerleyeceğini belirtti.