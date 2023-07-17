Silivri'de Çarşamba gününe dikkat! 09.00 – 17.00 arasında yaşanacak

17 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah AHMEDİYE, ALTAYLI, BAKKAL, BAŞARI, BUĞRA, DEMETEVLER, DEPO, DERİNYOL, DÖNEMEÇ, DÖRTÇEŞME ÇIKMAZI, ESKİKAHVE, FERAHTEPE, GÜLEN, GÜLENDAM ÇIKMAZI, HASAT, KAPAKLI ÇEŞME, KEKİK ÇIKMAZI, KUMYOL, KUYULU, KÖSTEMİR, MACİR MAHALLE, MERKEZ CAMİİ, MERTER, MİNARE, PARSELLER ÇIKMAZI, TAŞYOLU, TRABLUSGARP, ÇAKIL, ÇAKIR, ÇAYYOLU, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ÜÇEVLER, İKİÇEŞME sk / BEKİRLİ mah ÇAKIRBEY ÇIKMAZI sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah OVA sk bölgelerinde 17/07/2023 10:00:00 - 17/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

18 TEMMUZ 2023 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah DAMA, ETHEM, GÜNER, KONURALP, KORCAN, KÜRŞAT, LATİFE, SEYYAR, SOLMAZ, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANKUT, TEKİNER, İLHAMİ sk c bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 202., 208., 2084., 2085., 2089., 2091., 2092., 2093., 2095., 2096., 2098., 2099., 2100., 2102., 2103., 2104., 2105., 2106., 2107., 2110., 2121., 2123. sk bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah EBUBEKİR, MÜKERRER sk bölgelerinde 18/07/2023 10:00:00 - 18/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ sk bölgelerinde 18/07/2023 10:00:00 - 18/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ALİPAŞA FENER YOLU sk / SELİMPAŞA mah 1027., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1036., 1038., 1039., 1040., 1041., 1042., 3000., 3002., 3003., 3004., 3005., 3006., 3008., 3010., 3011., 3012., 3015., 3016., 3017., 3018., 3023., 3024., 3027., 3035., 3036., 3037., 3039., 3040., 3041., 3042., 3043., 3050., 3051., 3053., 3054., 3056., 3061., 3062., 3064., 3067., 3071., 3072., 3073., 3074., 3075., 3076., 3078., 3079., 3080., 3081., 3082., 3084., 3085., 3086., 3087., 3088., 3089., 3090., 3091., 3093., 3094., 3095., 3097., 3100., 3101., 3102., 3103., 3104., 3105., 3106., 3111., 3118., 3124., ADNAN MENDERES, ARA ÇIKMAZI, BAHÇELİ OKUL, BEKİR, BÜYÜK CAMİ, DALGIÇ, ELMASLI, EROL AYGÖREN, ESKİ ŞARAPHANE, FIRIN ARKASI, GENÇTÜRK, HALASKARGAZİ, HALE, HAVUZLU, HAYALET, HÜRMET, KADİR HAS, KALE ARKASI, KENAR, LOJMANLAR, MADEN, MEHMET AKİF ERSOY, MEHTER, MUSTAFA ORUÇ, MUTLU, MÜJDE, NAZ, NURAN, NURAY, OKUL ARKASI, ORTA, REMZİ ÖZENÇ, SAADET, SAYGILI, SEMRA ÖZAL, SEVİNÇ, VAPUR, YARDIM, YEDPA ÇIKMAZI, YENİ MAHALLE, YEŞİLOBA, YUKARI ÇEŞME, ZEYNEL GRANİT, ZİŞAN, ÇİFTE KUYU, İSKENDER ÖZCAN, İZZET GÜRÇAY, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 19/07/2023 01:00:00 - 19/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah DAMA, ETHEM, GÜNER, KONURALP, KORCAN, KÜRŞAT, LATİFE, SEYYAR, SOLMAZ, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANKUT, TEKİNER, İLHAMİ sk bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BEKİRAĞA, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞAN ÇIKMAZI, DİCLE, DİLŞAD, DİVAN, GAZİ ATATÜRK, HİLMİ ÇALIŞ, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, YENİAY, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgelerinde 19/07/2023 10:00:00 - 19/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah KURU, ÇATALCA sk bölgelerinde 19/07/2023 10:00:00 - 19/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.