Silivri'de çelenk sunma töreni yapıldı
Silivri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni yapıldı, Cumhuriyetimizin 99. Yılı Kutlamaları Silivri sahilinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk koyma töreni ile başladı.
Törene İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Asker Alma Bölge Başkanlığı Personel Binbaşı Celal Bolat, Cumhuriyet Başsavcı V. Ahmet Furkan Dicle, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hazım Tamer Dodurka, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yöneticileri, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Gaziler ve Şehit Yakınları, Oda Temsilcileri, Sivil Toplum Örgütleri, öğretmenler, öğrenciler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Tören, protokol çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.