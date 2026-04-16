Silivri'de çevre için ortak adım

Silivri Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte ilçede çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Büyükkılıçlı Mahallesi’nde gönüllülük esaslı bir temizlik seferberliği gerçekleştirdi. Çalışma, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun paylaşımıyla kamuoyuna duyuruldu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmaya, Büyükkılıçlı Mahalle Muhtarı Gülfiye Keskin ile birlikte 60 kadın mahalle sakini katıldı. Mahallede gerçekleştirilen çalışma kapsamında çevre temizliği yapılırken, ortak yaşam alanlarının korunmasına yönelik toplumsal duyarlılığın da güçlendirilmesi hedeflendi.

Başkan Bora Balcıoğlu, baharın gelişiyle doğanın yeniden canlandığını belirterek, bu dönemin en çok Silivri’ye yakıştığını ifade etti. Büyükkılıçlı Mahallesi’nde başlatılan bu çalışmanın yalnızca bir temizlik faaliyeti olmadığını vurgulayan Balcıoğlu, mahallelere sahip çıkma, çevreyi birlikte güzelleştirme ve daha temiz bir Silivri için toplumsal farkındalık oluşturma amacı taşıdığını kaydetti.

Çalışmaya katkı sunan mahalle sakinlerine teşekkür eden Balcıoğlu, temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Silivri’nin herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.