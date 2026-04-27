Silivri'de CHP'ye Yeni Katılımlar: Örgüt Güçleniyor

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, partiye katılan yeni üyeleri kamuoyuyla paylaştı. Bulut, Aygül Açık, Tolga Açık ve Serap Demirdağ’ın CHP ailesine katıldığını duyurarak, yeni üyelere “hoş geldiniz” mesajı iletti.

“Birlikte Daha Güçlü Olacağız”

Yeni katılımların örgüt yapısına önemli katkı sunduğunu belirten Bulut, yaptığı açıklamada birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Bulut, “Birlikte daha güçlü, birlikte daha umutluyuz. Dayanışmayla büyümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Örgütlenme Çalışmalarına İvme

CHP Silivri İlçe Örgütü’nde son dönemde artan üye katılımlarının, sahadaki örgütlenme çalışmalarına da doğrudan katkı sağlaması bekleniyor. Yeni üyelerin katılımıyla birlikte yerel düzeyde daha aktif ve güçlü bir siyasi yapı hedeflenirken, örgüt çalışmalarının önümüzdeki süreçte daha da hız kazanacağı öngörülüyor.