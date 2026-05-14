Silivri'de Çiftçiler Günü Bereket Yağmuruyla Kutlandı

Silivri’de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Atatürk Meydanı’nda tören düzenlendi. Yağmur altında gerçekleştirilen programda tarım paydaşları, üreticiler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çiftçiler bir araya geldi.

Tören kapsamında Silivri Ziraat Odası, Silivri Tarım Kredi Kooperatifi, Silivri Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi ve Silivri Önder Çiftçi Üretici Birliği tarafından çelenk sunumu yapıldı.

“Çiftçinin Desteğe İhtiyacı Var”

Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, artan üretim maliyetlerine dikkat çekerek çiftçilerin üretime devam edebilmesi için desteklerin artırılması gerektiğini vurguladı. Özer, planlı üretim ve temel destek ödemelerinin üretim yılı içinde yapılmasının önemine değindi.

“Toprak Varsa Hayat Vardır”

Silivri Önder Çiftçi Üretici Birliği Başkanı Metin Oral ise çiftçiliğin yalnızca bir meslek değil, yaşam biçimi olduğunu belirtti. Oralı, gençlerin modern tarım, teknoloji ve dijital uygulamalarla üretime kazandırılması gerektiğini ifade etti.

Tarım Paydaşlarından Ortak Mesaj

Silivri Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü İskender Kuloğlu, güçlü çiftçinin güçlü tarım anlamına geldiğini söyledi. Silivri Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Turgay Sakarya da alım fiyatlarının erken açıklanması, girdi maliyetlerinin kontrol altına alınması ve stratejik ürünlerde fark ödemesi yapılması gerektiğini dile getirdi.

“Silivri İstanbul’un Tarım Gücüdür”

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Güneş, tarımın milli ekonominin temeli olduğunu belirterek çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ise Silivri’nin İstanbul’un en önemli tarım ilçelerinden biri olduğunu söyledi. Balcıoğlu, “Toprak varsa üretim vardır, üretim varsa bereket vardır, bağımsızlık vardır, gelecek vardır” diyerek çiftçilere desteklerinin süreceğini belirtti.

Kadın Üreticiye Çiçek Takdimi

Programda, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü anısına kadın üretici Sevgi Bektaş’a çiçek takdim edildi. Tören, Silivri’nin bereketli topraklarını simgeleyen traktör geçit töreniyle sona erdi.