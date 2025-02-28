Silivri'de Çiftçilere İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Bilgilendirme Eğitimi

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Silivri’de çiftçilere yönelik kapsamlı bir bilgilendirme eğitimi düzenledi. Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim, 27 Şubat 2025’te Değirmenköy ve Beyciler Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Teknik Koordinatörü Dr. İrfan Öztürk, iklim değişikliğinin tarla tarımına olan olumsuz etkilerini ve bu konuda alınabilecek önlemleri çiftçilerle paylaştı. Tahıllar, ayçiçeği, kanola, baklagiller ve yem bitkilerinde kuraklığın yaratabileceği riskler ve sürdürülebilir üretim teknikleri hakkında bilgi verildi.



TARSİM Uygulamaları Anlatıldı

TARSİM Tekirdağ Bölge Müdürlüğü’nden Kıdemli Uzman Erdem Korkmaz, tarım sigortalarının kapsamı, uygulama süreçleri ve üreticilere sunduğu avantajlar hakkında sunum gerçekleştirdi. Çiftçilere, doğal afetlere karşı güvence sağlayan devlet destekli sigorta sistemlerinin gerekliliği anlatıldı.

Tarımsal Üretimde Sürdürülebilirlik Hedefleniyor

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin bilinçlenmesi için eğitim programlarının devam edeceğini belirtti. Tarımsal üretimde sürdürülebilirlik ve verimliliğin artırılması amacıyla bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekildi.