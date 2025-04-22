Silivri'de Çini Sanatı Yeniden Hayat Buluyor

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçede hayata geçirilen çini atölyesini ziyaret ederek, kursiyer kadınlarla bir araya geldi. Balcıoğlu, çini sanatının Silivri’de yeniden canlandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Silivri Belediyesi bünyesinde açılan çini atölyesinde eğitim alan yaklaşık 70 kadın kursiyerin el emeğiyle hazırladığı panolar, aynalar, tabaklar ve evani objeler Başkan Balcıoğlu tarafından ilgiyle incelendi.

Atölye ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Balcıoğlu, “Çini gibi köklü bir sanat dalını Silivri’de yeniden canlandırıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her detayında sabır ve incelik barındıran bu kadim sanatın yaşatılmasına katkı sunan tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Kültürel mirasımıza sahip çıkan, üreten, paylaşan kadınlarımızla Silivri daha da güzelleşiyor.” ifadelerini kullandı.



Silivri Belediyesi tarafından desteklenen çini atölyesi, ilçede kültürel değerlerin korunmasına ve kadınların sanatsal üretim yoluyla sosyo-ekonomik gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. Atölye çalışmaları yıl boyunca devam edecek.

