Silivri'de çocuklar bu sene de buz pateni keyfi yapıyor

Silivri Belediyesi ilçede yaşayan çocuklar ve gençlerin keyifli vakit geçirebilecekleri etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından Eski Festival Alanında kurulan Buz Pateni Pisti törenle hizmete açıldı. Törene katılan vatandaşlara belediye tarafından sucuk-ekmek ikramı yapılırken maskot karakterler ve palyaçolar çocuklara keyifli anlar yaşattı. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek buz pateni etkinliğiyle çocuklar eğlenceli ve kaliteli zaman geçirecekleri alana bu sene de kavuşmuş oldu. Bu yıl üçüncü kez kurulan buz pisti, randevu sistemiyle 05 Ocak 2024-28 Şubat 2024 tarihleri arasında ücretsiz olarak 7 yaş ve üzeri Silivrili vatandaşların hizmetinde olacak.

BAŞKAN YILMAZ: “BUZ PATENİ PİSTİMİZ 2 AY BOYUNCA HİZMET VERECEK”

Törende bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak çocuklarımız ve geleceğimizin teminatı genç kardeşlerimiz için aşkla, heyecanla ve tükenmeyen enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz buz pateni pistimizi gelen talepler üzerine 2 aya yayarak çocuklarımızın sömestr tatilinde güzel vakit geçirmelerini sağlayacağız. Ücretsiz olarak eğitmenlerimizle çocuklarımıza kayma dersleri, buz pateni derslerinin verileceği ve çocuklarımızın neşeyle, keyifle ve eğlenceli vakitler geçireceği buz pateni pistimizle 2 ay boyunca çocuklarımızla beraber olacağız. Randevulu sistemle çalıştığımız buz pateni pistimizde inşallah kazasız ve belasız bir sezonu daha geride bırakacağız. İlçemizde yaşayan tüm çocuklarımızın zihinsel, bedensel ve eğitimsel anlamda hizmet alabilmeleri adına gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almalarına, spora yönelmelerine, derslerine ve eğitimlerine katkı sunmak ve iyi vakitler geçirmelerini sağlamak bizler için çok ama çok önemlidir. ‘Bir yabancı dil konuşabilmek, bir müzik aleti, bir enstrüman çalabilmek ve lisanslı sporcu olabilmek adına Silivri Belediyesi ücretsiz hizmet verecek’ demiştik ve sözlerimizi tuttuk. Silivri Belediyesi ve Nişantaşı Üniversitesi iş birliğiyle Güzel Sanatlar Akademisi projesine imza attık. Güzel Sanatlar Akademisi, piyanodan kemana, sazdan bağlamaya, tiyatral faaliyetlerden nota ve şan derslerine kadar ücretsiz bir şekilde sizlere hizmet veriyor. Yine Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle ücretsiz yabancı dil kurslarımız sizlere hizmet veriyor. Şampiyon yüzücülerimizin çıktığı yüzme havuzlarımızda ve spor komplekslerimizde uzman eğitimcilerimizle çocuklarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Silivri Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Barış Manço Çocuk Kütüphanemizden, Mega AVM içerisindeki kütüphaneden sonra 15. kütüphanemiz olan Ömer Seyfettin Kütüphanemizi, Gülsen&Ökkeş Nakipoğlu Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezi içerisinde açtık. Çocuklarımızın ve gençlerimizin okuldan çıktıktan sonra ödevlerini, derslerini, tez derslerini akranlarıyla beraber üstelik çayın, kahvenin, kekin ücretsiz olduğu ve iyi vakit geçirip eğitimlerinin destekleyeceği bir kütüphaneyi sizlerin hizmetine sunuyoruz. Kütüphane ve etüt merkezi çalışmalarımız bununla sınırlı kalmıyor. 2.300 metrekare alanda faaliyet gösterecek Ziya Gökalp Kütüphane ve Etüt Merkezi mart ayının içerisinde hizmete girecek. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Halk Kütüphanesi, yakında açacağımız millet bahçesinin içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Silivri Belediyesi olarak kütüphane ve etüt merkezleri yapmaya devam edeceğiz. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kurslarına katılan tüm çocuklarımıza Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle hiçbir ücret almadan, öğle yemeklerinin de Silivri Belediyesi tarafından karşılandığı Eğitim Akademimizle hizmet vermeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın gözlerinden ne kadar sabırsız olduklarını görebiliyorum. Bir an önce açılışın yapılmasını ve piste çıkmayı bekliyorlar. Onları daha fazla bekletmemek adına konuşmamı kısa tutmak istiyorum ve kazasız, belasız, eğlenceli günler sizlerin olsun diyorum” dedi.

Törene Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.