Silivri’de çocuklar için yarıyıl tatili dopdolu geçiyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Kültürü, sanatı ve sporu ilçe geneline yaymak” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik etkinlik takvimi oluşturdu. 20 Ocak 2023 tarihi itibarıyla çocuklarla buluşturulan etkinlikler dolu dolu geçiyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan programlar kapsamında düzenlenen kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle, çocukların tatili keyifli ve eğlenceli bir şekilde geçirmelerine imkân sağlanıyor. Silivri Belediyesi, sömestr döneminde çocuklara özel Bulmaca Kulesi çocuk animasyon filmi, Pinokyo ve Sev Dünyayı isimli tiyatro gösterimleri ve Çilek ile Balon Gösterisi gerçekleştirirken; köylerde ise drama, oyun, dans ve baloncuk gösterileri düzenlemeye devam ediyor. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın, “Tiyatro salonu, bilgisayar odası ve kütüphanesi olmayan köy okulu kalmayacak” projesi kapsamında çocuklara hediye edilen tiyatro salonları amacına uygun olarak hizmet veriyor.

Eski Festival Alanında kurulan buz pateni pisti de çocuklara ve ailelerine hizmet vermeye devam ederken, Futbol Akademisi, Yüzme Akademisi ve Naim Süleymanoğlu Spor Tesislerinde verilen cimnastik eğitimi de tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca 4-6 yaş okul öncesi çocuklar da dâhil olmak üzere tüm çocuklara yönelik yüzme seansları, satranç eğitimi ve Silivri Belediyesinin uzman eğitmenleri gözetiminde özel çocuklara “Özel Raketler” adı altında verilen masa tenisi eğitimi de aynı heyecanla ilerliyor. Yarıyıl tatili etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Minik Kızlar Basketbol Şöleni ise 4 Şubat 2023 Cumartesi günü Alibey Kapalı Spor Salonunda, Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey animasyon filmi ise Önder Yılmaz Sahnesinde gerçekleştirilecek. Buz Pateni Pistindeki etkinlikler ise 20 Mart 2023 tarihine kadar sürecek. Silivri Belediyesinin düzenlediği etkinliklerle çocuklar eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkarıyor.

