Silivri'de Çocuklar Söz Sahibi Oldu: Geleceği Onlar Anlattı

Silivri Belediyesi ile Silivri Kent Konseyi iş birliğinde gerçekleştirilen Çocuk Meclisi programı, çocukların aktif katılımıyla dikkat çekti. Etkinlikte, çocuklar Silivri’ye dair hayallerini, beklentilerini ve çözüm önerilerini doğrudan dile getirme imkânı buldu.

Çocukların Sesi Yönetimde Karşılık Buluyor

Programa katılan çocuklar; park alanlarının artırılmasından çevre düzenlemelerine, sosyal etkinliklerden eğitim imkânlarına kadar pek çok başlıkta görüşlerini paylaştı. Katılımcı çocukların özgürce söz aldığı ortam, yerel yönetim anlayışında katılımcılığın güçlendiğini bir kez daha ortaya koydu.

Başkan Balcıoğlu: “Geleceği Birlikte İnşa Ediyoruz”

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, çocukların görüşlerini dinlemenin büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda ilham kaynağı olduğunu belirterek, “Çocuklarımızın Silivri’mize dair görüşlerini dinlemek; onların hayallerini, beklentilerini ve önerilerini doğrudan duymak bizler için çok kıymetli. Silivri’yi çocuklarımızın sesiyle, fikriyle ve hayalleriyle birlikte daha güzel yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Katkı Sunanlara Teşekkür

Programın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere de teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, Nursel Erel başta olmak üzere Kent Konseyi yönetimine, programa katılan çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.

Gerçekleştirilen Çocuk Meclisi, yerel yönetimlerde çocuk katılımını artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilirken, Silivri’de geleceğin ortak akılla şekillendirileceği mesajı verildi.