Silivri'de Çocuklar Söz Sahibi Oldu: Geleceği Onlar Anlattı
Silivri'de düzenlenen Çocuk Meclisi'nde çocuklar hayallerini ve önerilerini paylaştı. Başkan Balcıoğlu, çocukların fikirlerinin kentin geleceğine yön vereceğini söyledi.
Silivri Belediyesi ile Silivri Kent Konseyi iş birliğinde gerçekleştirilen Çocuk Meclisi programı, çocukların aktif katılımıyla dikkat çekti. Etkinlikte, çocuklar Silivri’ye dair hayallerini, beklentilerini ve çözüm önerilerini doğrudan dile getirme imkânı buldu.
Çocukların Sesi Yönetimde Karşılık Buluyor
Programa katılan çocuklar; park alanlarının artırılmasından çevre düzenlemelerine, sosyal etkinliklerden eğitim imkânlarına kadar pek çok başlıkta görüşlerini paylaştı. Katılımcı çocukların özgürce söz aldığı ortam, yerel yönetim anlayışında katılımcılığın güçlendiğini bir kez daha ortaya koydu.
Başkan Balcıoğlu: “Geleceği Birlikte İnşa Ediyoruz”
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, çocukların görüşlerini dinlemenin büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda ilham kaynağı olduğunu belirterek, “Çocuklarımızın Silivri’mize dair görüşlerini dinlemek; onların hayallerini, beklentilerini ve önerilerini doğrudan duymak bizler için çok kıymetli. Silivri’yi çocuklarımızın sesiyle, fikriyle ve hayalleriyle birlikte daha güzel yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Katkı Sunanlara Teşekkür
Programın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere de teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, Nursel Erel başta olmak üzere Kent Konseyi yönetimine, programa katılan çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.
Gerçekleştirilen Çocuk Meclisi, yerel yönetimlerde çocuk katılımını artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilirken, Silivri’de geleceğin ortak akılla şekillendirileceği mesajı verildi.