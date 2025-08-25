Silivri'de çocuklar yaz tatilini öğrenerek geçiriyor

Silivri Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli geçirebilmeleri adına etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Çocuklar, düzenlenen etkinliklerle hem eğleniyor hem öğreniyor.

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırladığı etkinliklerle çocuklar yaz boyunca eğlenerek öğreniyor. Drama etkinliklerinden resime birçok alanda düzenlenen etkinliklere 3-12 yaş arası tüm çocuklar katılabiliyor. 25 Ağustos Pazartesi günü Marmara Ceza İnfaz Kurumu Lojmanları Halı Saha Alanı’nda saat 10.00-12.00 arasında çocuk etkinlikleri düzenlendi. Akşam ise Cumhuriyet Mahallesi Bozok Parkı’nda saat 20.00-22.00 arasında eğitici ve eğlenceli etkinlikler gerçekleşecek.