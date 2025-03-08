Silivri'de çocuklara Güvenli Gelecek Eğitimi Verildi

Silivri Rehberlik Merkezi, rehber öğretmenlerinin bulunmadığı okul listelerinde bilinçlendirmeye yönelik hız kesmeden devam ediyor. Bu yetenek, Silivri Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile ortaklaşa düzenlenen eğitim programında, Alipaşa Fethi Erkoç İlk ve Ortaokulu'nda öğrenebilen 90 öğrenciye güvenli bir gelecek için önemli bilgiler aktarıldı.

Siber Zorbalık ve Güvenlik Konutları Ele Alındı

“Geleceğe Atılan Güvenli Adımlar” projesinin kapsamı eğitimde, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, temel güvenlik kuralları ve polislik mesleğinin tanıtımı bilgilendirme yapıldı. Program kapsamındaki konular güvenli bir depolama büyümeleri için dikkat edilmesi gereken ayrıntılar detaylandırılırken, merak edilen konular da odaklanılarak yanıtlandı.

Eğitimler Devam Edecek

Silivri Rehberlik Merkezi, kamuoyuna yönelik bilinçlendirme eğitimlerinin ilçedeki diğer okullarda da sürdürüleceğini belirterek, gençlerin güvenli bir gevşeme adına dinlenmeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.