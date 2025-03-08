Silivri'de çocuklara Güvenli Gelecek Eğitimi Verildi
Silivri Rehberlik Merkezi ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği iş birliğiyle Alipaşa Fethi Erkoç İlk ve Ortaokulu'nda 90 öğrenciye 'Geleceğe Atılan Güvenli Adımlar' projesi eğitim kapsamında verildi.
Silivri Rehberlik Merkezi, rehber öğretmenlerinin bulunmadığı okul listelerinde bilinçlendirmeye yönelik hız kesmeden devam ediyor. Bu yetenek, Silivri Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile ortaklaşa düzenlenen eğitim programında, Alipaşa Fethi Erkoç İlk ve Ortaokulu'nda öğrenebilen 90 öğrenciye güvenli bir gelecek için önemli bilgiler aktarıldı.
Siber Zorbalık ve Güvenlik Konutları Ele Alındı
“Geleceğe Atılan Güvenli Adımlar” projesinin kapsamı eğitimde, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, temel güvenlik kuralları ve polislik mesleğinin tanıtımı bilgilendirme yapıldı. Program kapsamındaki konular güvenli bir depolama büyümeleri için dikkat edilmesi gereken ayrıntılar detaylandırılırken, merak edilen konular da odaklanılarak yanıtlandı.
Eğitimler Devam Edecek
Silivri Rehberlik Merkezi, kamuoyuna yönelik bilinçlendirme eğitimlerinin ilçedeki diğer okullarda da sürdürüleceğini belirterek, gençlerin güvenli bir gevşeme adına dinlenmeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.