Silivri'de Çocukları Dilendiren Üç Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, 18 Ekim ve 25 Ekim 2024 tarihlerinde ilçede dilenen ve dilendirilen çocuklara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, dilencilik yaparak çocukları da bu işe zorlayan şahıslar yakalandı. G.C. (62), A.T. (50) ve R.Ç. (47) isimli kişiler hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında yasal işlem başlatılırken, dilencilikten elde ettikleri gelire kamuya geçirilmek üzere el konuldu.