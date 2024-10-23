Silivri'de Cumhuriyet Bayramı Turnuvaları Başladı

Silivri Kaymakamlığı, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Silivri Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Turnuvaları, “Silivri'nin En Hızlısı Atletizm Yarışması” ile başladı. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sporla buluşturmayı hedefleyen etkinlikte, hem gençler hem de sporseverler bayram heyecanını doyasıya yaşıyor.

Turnuva hakkında açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “Silivri’yi sporun ve sporcunun kenti yapma hedefimiz doğrultusunda bu tür etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum,” dedi.