Silivri'de Cumhuriyet coşkusu Kıraç konseriyle devam etti

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü Silivri’de büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Kutlama programı kapsamında 28 Ekim 2023 tarihinde Silivri Sahili’ndeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Çelenk sunma törenine; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçe protokolü ve Silivrili gaziler katıldı. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Silivri Belediyesi ve Silivri Sanat Platformu iş birliğiyle Oğuz Aral Sanat Galerisinde “İlelebet Cumhuriyet Sergisi” düzenlendi. Saat 20.23’te ise Silivri Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı’na özel düzenlenen konser etkinlikleri başladı. Silivri Sahilinde düzenlenen konserde ünlü sanatçı Kıraç, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümüne özel şarkı ve marşlarını Silivrililer için seslendirdi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla Kıraç’ın şarkı ve marşlarına eşlik eden vatandaşlar, Cumhuriyet kutlamalarında büyük coşku yaşadı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, konser sırasında Kıraç’a teşekkür ederek Silivri’de yetiştirilen organik ürünleri takdim etti.

BAŞKAN YILMAZ: “EY BÜYÜK ATATÜRK! ESERİN DİMDİK AYAKTA”

Konser alanında bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Dünyanın en kıymetli toprakları olan aziz vatanımız üzerinde, bu büyük milletin cumhuriyet idaresiyle hür, bağımsız, bir ve bütün olarak dünya durdukça yaşayacağına olan inancımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kıymetli toprakları bize vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, bu kıymetli vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükûnunu sağlayan ve bu ulvi gaye için toprağa düşerek şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor ve manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Bilindiği üzere Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da çıktığı Samsun’dan Amasya’ya geçmiş, 22 Haziran’da Amasya Genelgesini yayınlamıştır. 23 Temmuz’da Erzurum, 4 Eylül’de Sivas Kongrelerini toplayarak milleti ve Anadolu’yu örgütledikten sonra 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geçerek, Millet Meclisinin Ankara’da toplamasını sağlamıştır. 23 Nisan 1920’de toplanan Millet Meclisinde, yeni Türk Devleti kurulmuş ve tüm dünyaya ilan edilmiştir. Yeni Türk Devleti kurulduğunda, Sevr’i bahane eden Avrupalılar, Yunanlıları ikna ederek Anadolu’nun batısının Yunanlılar tarafından işgalini, güneyinin İngilizler, İtalyanlar ve Fransızlar, Doğu Anadolu’nun ise Ermeniler tarafından işgalini sağlamışlardır. Bu milletin yok edilebileceğini fakat asla tutsak yaşatılamayacağını bilmeleri gerekenler, bu büyük devletin küllerinden bir Zümrüdüanka misali yeni bir devlet çıkaracağını hesap edememişlerdir. İşgal sonrasında, bütün Anadolu’da ve Rumeli’de, Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri kurularak düşmana karşı direniş başlamıştır. Zor şartlar altında, topyekûn bir millet olarak verilen mücadeleler sonrasında, yurdumuz işgal güçlerinden arındırılmıştır. İsimsiz binlerce kahramanla birlikte, adlarını hayırla ve rahmetle anacağımız Nene Hatunlar, Halide Edipler, Kara Fatmalar, Şerife Bacılar, Gördesli Makbule Hanımlar ve Halime Çavuşlar gibi, kadın kahramanlar da kurtuluş mücadelemizde önemli rol oynamışlardır.

Kurtuluş Savaşının ardından 29 Ekim 1923’te, milletimize en yakışan rejim olan Cumhuriyet idaresine geçilmiş, Cumhuriyet Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilmiştir. Aynı gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Daha sonra demokrasi ile taçlandırılan Cumhuriyet, dünya durdukça yaşatılmaya devam edecektir. Cumhuriyet; erdemin, faziletin, halk iradesinin, hak, hukuk ve medeniyetin adıdır. Cumhuriyetimizin ilanından bugüne kadar eğitimde, kültürde, ekonomide ve altyapı hizmetlerinde, hülasa olarak her sahada çok önemli gelişmeler kaydetmemize rağmen, Cumhuriyetin korunması ve kollanmasında, gençliğin bekçiliğine her zaman ihtiyacımız vardır. Zira kaydedilen gelişmeler, dünya ülkelerini kıskandıracak boyuttadır. Güçlü bir aktör olarak ortaya çıkan, Milli Harp Sanayisini kurabilmiş bir Türkiye Cumhuriyeti, dostlarını sevindireceği gibi, düşmanlarını da yeterince kıskandıracaktır. Bu nedenle, Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak hepimizin en temel görevimiz olmalıdır. Gazi Paşa’nın en büyük eserim dediği Cumhuriyeti; ‘Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk İstiklalini ve Türk Cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa etmektir’ diyerek emanet ettiği genç kardeşlerime seslenmek istiyorum. Atatürk, ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz’ diyerek bu görevi sizlere yine Türk gençliğine emanet etmiştir. Bu emaneti korumak ve görevi yerine getirmek için, bilgili ve güçlü olmak zorundasınız. Tarihimizi, kültürümüzü, inancımızı iyi bilmek durumundasınız. Hem milli hem de evrensel kültürü öğrenmelisiniz. Ülkenize ve milletimize karşı sorumluluklarını bilen, dünya milletler ailesinin bir üyesi olarak, dünya ile paralel yaşamayı becerebilen, istiklalimize ve istikbalimize yönelen tehlikeleri zamanında sezebilen ve bunu başarabilmek için devamlı kendisini yenileyen ve geliştiren gençliğe ihtiyacımız bulunmaktadır. Sevgili genç kardeşlerim size güveniyoruz, size inanıyoruz ve umut ediyoruz ki, ülkemizi bulunduğumuz yerden çok daha ilerilere götürecek, içinde bulunduğumuz yüzyılı Türk ve Türkiye yüzyılı kılacak olacak sizlersiniz. Bugün 28 Ekim 2023, bundan tam 100 yıl önce bugün 28 Ekim 1923 akşamı Mustafa Kemal kurmay ekibini toplamış ve onlara; ‘Efendiler; yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz’ demiş. Bizde bugün bu meydandan, Silivri’den ona sesleniyoruz; ‘Ey Büyük Atatürk! Eserin hala dimdik ayakta ve yarın bizler 100. yılını kutlayacağız’ diyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun! Ne mutlu Türk’üm diyene!” dedi.

Silivri’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 29 Ekim 2023 tarihinde yapılacak Cumhuriyet Yürüyüşü ve ünlü sanatçılar Alişan ve Ahmet Şafak konserleriyle devam edecek.