Silivri'de Cumhuriyet'imizin 101.yıl dönümü dolayısıyla çelenkler Atatürk Anıtına sunuldu

Okul yöneticileri Selahat Özel ve Bahar Yavaş'ın sunumuyla gerçekleştirilen törene, İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, Garnizon Komutanı Mühimmat Albay Ferhat Esen, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Kara, siyasi parti ilçe başkanları, kurum müdürleri, gaziler, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan çelenkler Atatürk Anıtı'na sunuldu. Cumhuriyet'imizin kurucusu, Büyük komutan ve devlet insanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu. Ardından, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'mız okunarak, şanlı bayrağımız göndere çekildi.

Tören, Cumhuriyet coşkusunu ve birlik ruhunu yansıtan anlamlı anlarla tamamlanırken, vatandaşlar katılımlarıyla Atatürk ve silah arkadaşlarına minnetlerini bir kez daha ifade ettiler. Etkinlikler, Cumhuriyet Bayramı kapsamında 29 Ekim'de devam edecek kutlamalarla sürecek.