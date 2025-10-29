Silivri'de Cumhuriyet'in 102. yılı coşkuyla kutlandı

Silivri’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, sabah saatlerinde Kaymakamlık makamındaki tebrik kabulüyle başladı. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, 10.30’da başlayan programda tebrikleri kabul etti.

Resmi Tören Sahilde Gerçekleştirildi

Ardından Silivri sahili festival alanında düzenlenen resmi törene geçildi. Törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Garnizon Komutanı Mühimmat Albay Ferhat Esen, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçe protokolü, kurum temsilcileri, siyasi parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda protokol üyeleri öğrencilerin ve vatandaşların bayramını tebrik etti.

Kaymakam Toğan’dan Cumhuriyet Vurgusu

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Aziz şehitlerimizin kıymetli yakınları, kahraman gazilerimiz, değerli protokol, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, çok değerli basın mensupları, çok kıymetli gençler, çocuklar, hanımefendiler, beyefendiler… Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yılı kutlama programı vesilesiyle sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz.

Değerli hemşehrilerim, bugün 29 Ekim… Cumhuriyetimizin kurulduğu, aziz milletimizin bağımsız ve hür yaşama arzusunu tüm dünyaya resmen ilan ettiği gündür. Bayramınız kutlu olsun.

1. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı coğrafyasına çöreklenmek üzere harekete geçen düşmanlar, memleketin dört bir yanını fiilen bir bir işgal etmiş, aziz vatanın birçok yeri düşman mezalimine uğramıştır.

Yıllarca süren savaşlarda bitkin, yorgun ve yoksul düşmüş milletimiz tüm zorluklara rağmen asla esaret altında yaşama fikrine teslim olmamış ve ne pahasına olursa olsun yurdunu koruma ve kollama inancını asla kaybetmemiştir.

Büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Samsun'da yakalanan bağımsızlık ve kurtuluş meşalesi, kongrelerle, Kuvayı Milliye ile yurdun dört bir yanını aydınlatmıştır. Yurdunu, vatanını canından aziz bilen kahraman milletimiz yapılamaz denilen ne varsa yapmıştır. Zira Türk milletinin düsturu her zaman ‘Ya istiklal ya ölüm’ olmuştur.

Ordu kurulmuş, silah bulunmuş, milletimiz canını dişine takarak mukaddesatını çiğnetmemiş, 1000 yıldır sahip olduğu bu aziz vatanı düşman eline bırakmamıştır. İnönü'den Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne kadar kanla, gözyaşıyla aziz vatanın her karışını savunan ninelerimiz, dedelerimiz bu vatanın sahibinin kim olduğunu yedi düvele bir kez daha göstermiştir.

Aziz vatanı milletimizin büyük kahramanlığıyla düşman işgalinden kurtaran Büyük Önder Atatürk, yeni devletin yönetim şeklinin cumhuriyet olmasını istiyordu. Zira ona göre Türk milletinin ruhuna ve karakterine en uygun yönetim biçimi cumhuriyetti.

Bundan 102 yıl önce, 29 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle büyük bir heyecan ve coşkuyla kabul edilerek ilan edilen Cumhuriyet; ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesini temel alan, Türk milletinin geleneklerine en uygun idare biçimidir.

Cumhuriyetin ilanıyla yüzyıllardır dünya coğrafyasında ve tarihinde şan ve şerefle var olmuş, hiçbir zaman esarete boyun eğmemiş milletimiz; bir kez daha bir kahramanlık destanı yazarak ebediyete uzanan varoluş çizgisini sürdürmüştür.

Cumhuriyetimiz, bölgesinin ve dünyanın en önemli ülkeleri arasına girme konusunda çok önemli adımlar atmıştır; her alanda gelişmeye ve ilerlemeye devam etmektedir. Aradan geçen 102 yılda her türlü saldırı ve zorluklar karşısında dimdik ayakta kalan Cumhuriyetimiz sonsuza kadar yaşayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

Öğrencilerden Bayram Coşkusunu Taşıyan Gösteriler

Programda Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı. Cumhuriyet temalı koreografiler, sahnedeki performanslar ve şiir dinletileri alanı dolduran vatandaşlar tarafından alkışlandı.

Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

İlçe genelinde yapılan yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödül ve plaketleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Geçit Töreni ile Sona Erdi

Program, askeri birliklerin, öğrencilerin ve sporcu gruplarının katıldığı geçit töreniyle tamamlandı. Silivrililer, ellerindeki Türk bayraklarıyla korteje eşlik ederek Cumhuriyet sevincini hep birlikte yaşadı.