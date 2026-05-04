Silivri'de denetim haftası: Rakamlar şaşırttı

Silivri Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerin bilançosu kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan veriler, ilçede bir haftalık süreçte yürütülen yoğun güvenlik çalışmalarını gözler önüne serdi.

Emniyet ekiplerince yapılan uygulamalarda 17 bin 300 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirilirken, 2 bin 930 araç denetlendi. Denetimlerde 27 aranan şahıs yakalanırken, 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 29 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 8 bin 651 şahıs ve 7 bin 287 araç sorgulandı. Yapılan çalışmalar sonucunda 20 aranan şahıs yakalanırken, 17 kişi tutuklandı. Denetimlerde 28 yoklama kaçağı tespit edilirken, 3 silah ele geçirildi ve 14 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 33 olayda uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.