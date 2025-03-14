Silivri'de Denetimli Serbestlik Yükümlülerine Destek: Sosyal Market Projesi Büyüyor!

Denetimli serbestlik sürecini uyum ve özveriyle yerine getiren yükümlülerin topluma kazandırılması, yeniden suç işlemenin önlenmesi ve bireysel-toplumsal huzurun sağlanması amacıyla yürütülen Sosyal Market Projesi, Silivri’de büyümeye devam ediyor.

Sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle oluşturulan Sosyal Market, daha önce kırtasiye ve benzeri yardımlarla ihtiyaç sahibi yükümlü çocuklarına destek sağlamıştı. Son olarak Türk Kızılay’ı ve Silivri Kızılay Şube Başkanlığı iş birliğiyle, yükümlüler ve ailelerine yönelik giysi yardımları projeye kazandırıldı.

Silivri Kızılay Şube Başkanı Emrah Aydın, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Sosyal Market’i yerinde inceledi. İş birliği ve desteklerinden dolayı, Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Serdar Şayan tarafından Emrah Aydın’a plaket takdim edildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, toplumsal dayanışmanın güçlenmesi adına yürütülen projeye destek veren Silivri Kızılay Şube Başkanlığı’na teşekkürlerini iletti.

İyilik iyidir! Silivri’de toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olan bu iş birliği, ihtiyaç sahibi bireylerin yaşamlarına dokunmaya devam edecek.