Silivri'de Denetimli Serbestlik Yükümlülerine Satranç Eğitimi Verildi

Silivri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Esnaf ve Sanatkârlar Odası iş birliğiyle düzenlenen “Benim Hamlem Benim Geleceğim” projesi kapsamında satranç kursu açıldı. Kursun sonunda düzenlenen turnuvada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Silivri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Silivri Halk Eğitim Merkezi ve Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı ortaklığında hayata geçirilen satranç kursu, denetimli serbestlik yükümlüleri ve kurum personeline yönelik olarak gerçekleştirildi. Öğretmen İbrahim Şahin’in eğitmenliğinde verilen kursta katılımcılar, stratejik düşünme, problem çözme ve planlama becerilerini geliştirirken, sosyal hayata uyumlarını artırmaya yönelik destek aldı.

Amaç: Suç Tekrarını Önlemek ve Sosyal Uyum Sağlamak

80 saat süren kurs, yalnızca satranç eğitimi vermekle kalmayıp, aynı zamanda psikolojik ve sosyolojik destek de sundu. Cezalarını tamamladıktan sonra denetimli serbestlik sürecine dahil olan yükümlülerin topluma entegrasyonunu kolaylaştırmayı ve suç tekrarını önlemeyi amaçlayan proje, katılımcılara gelecekte doğru adımlar atabilmeleri için rehberlik etti.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Kursun sonunda düzenlenen turnuvada başarılı olan katılımcılara ödülleri, Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Silivri Halk Eğitim Merkezi Müdürü Engin Akbal ve Silivri Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Serdar Şayan tarafından takdim edildi. Turnuvada birinci, ikinci ve üçüncü olan kursiyerlere satranç takımı hediye edilirken, kursu başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara “Kurs Bitirme Belgesi” verildi.

Bu tür projelerin, denetimli serbestlik yükümlülerinin topluma kazandırılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulanırken, gelecekte benzer eğitimlerin devam edeceği belirtildi.