Silivri'de denize girişler yasaklandı

Silivri'nin bulunan tüm plajlarında olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Silivri'de denize girişler yasaklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre (08.08.2023 Salı günü rüzgârın 25-30km/h, şiddetinde dalga yüksekliğinin 1,5-2m olacağı, 09.08.2023 Çarşamba günü rüzgarın 30-35km/h şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1.5-2.5m olacağını tahmin edilmekte) olup bu veriler doğrultusunda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla belirtilen günlerde ilçe sınırları dahilindeki sahillerde denize girmek tehlikeli olup, denize girişlerin yasakladığı öğrenildi.