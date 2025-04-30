Silivri'de Deprem Sonrası Kriz Toplantısı: Edirne'den Destek Ekipleri Geldi
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan başkanlığında, Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi'nden gelen ekiplerle koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Deprem sonrası sürecin yönetimi ele alındı.
Silivri’de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede yürütülen kriz yönetimi çalışmaları devam ediyor. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi'nin oluşturduğu uzman çalışma grupları da katıldı.
Toplantıda, hasar tespit çalışmaları, vatandaşların barınma ihtiyaçları ve kamu kurumlarının koordinasyon süreci masaya yatırıldı. Edirne’den gelen ekipler, Silivri’ye destek vermek amacıyla saha çalışmalarına da dahil olacak.