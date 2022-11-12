Silivri’de deprem tatbikatı ‘çök-kapan-tutun’ yapıldı

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde olduğu gibi Silivri’de de saat 18.57'de "çök kapan tutun" tatbikatı yapıldı. Silivrili vatandaşlar evlerinde, sokaklarda ve kafelerde siren sesini duyduğu gibi ‘Çök-Kapan-Tutun’ yaptı. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Vega AVM’de alarm verilmesi üzerine "çök kapan tutun" hareketini yaptı.

Tatbikatın sona ermesi sonrasında SHA’ya açıklamalarda bulunan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan “Bizde tatbikat kapsamında Bakanlığımızın organize ettiği 81 vilayetimizdeki yerleşim yerlerinde 18:57 itibariyle Çök- Kapan-Tutun tatbikatını hep beraber gerçekleştirdik. Bu uygulamanın bir bilinç kazandıracağını, depremlere afetlere hazırlık anlamında bir bilinç kazandıracağına inanıyorum. Halkımızın da bu tatbikata geniş ölçüde katıldığını gördük. Çok memnunuz. Bu tatbikatta emeği geçen öncelikle Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon merkezimize ve tüm emeği geçenlere, Türkiye genelinde bu tatbikatı planlayan ve öncülük eden İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu ’ya ve AFAD teşkilatımıza teşekkürü borç biliyorum’ dedi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da konuşmasında “Malumunuz olduğu üzere 2022 yılı İçişleri bakanımız sayın Süleyman Soylu tarafından afet tatbikat yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda tüm Türkiye’de 18:57 ‘de Çök tutun kapan adı verilen ve herkesin katıldığı bir tatbikatı gerçekleştirdik. Biz bugün Silivri Kaymakamımızla birlikte SAK’ın 20 personeliyle 80 gönüllüyle ilçemizin birçok AVM’si ve birçok açık alanda bizim SAK ekipleri ve gönüllülerimizin koordinesinde çök tutun kapan tatbikatımız yapıldı. Depremde nelerin yapılması en önemli pozisyonu nasıl alınacağı noktasında vatandaşlarımızı bilinçlendirme noktasında çalışmalarını sürdürdüler. Ben 2022 yılında inşallah tatbikatla biter, doğal afetlerin yaşanmadığı bir yıl dileklerimle, tatbikat ve çalımlara devam edeceğimizi ifade ediyor, herkese sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum’ ifadelerini kullandı.