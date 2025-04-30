Silivri'de depremde hasar alan Gazi İmam Hatip Ortaokulu'na tahliye kararı
İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından, riskli görülen 4 okul hakkında tahliye kararı verildi. Silivri'deki Gazi İmam Hatip Ortaokulu da boşaltılan okullar arasında yer aldı.
İstanbul’daki 6.2’lik depremin ardından, riskli görülen 4 okul hakkında tahliye kararı verildi. Silivri’deki Gazi İmam Hatip Ortaokulu da boşaltılan okullar arasında yer aldı.
Marmara Denizi açıklarında 23 Nisan’da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların hasarlı olup olmadığı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 4 okulun hasar aldığı tespit edildi. Silivri’deki Gazi İmam Hatip Ortaokulu da hasar alan okullar arasında yer aldı. Okul boşatılırken, öğrenciler eğitimlerine arka sokaktaki Gazi İlkokulu’nda devam edecek.