Silivri'de ders zili çaldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından diğer il ve ilçelerde olduğu gibi Silivri'de de iki hafta ara verilen eğitim öğretime bugün başladı.

Silivri'de ders zili çaldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Silivri genelinde 29 bin 575 bin öğrenci, yarıyıl tatilinin ardından ders başı yapmanın heyecanını yaşadı.  İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Şube Müdürleriyle ile Yavuz Selim İlkokulu’ndaki bayrak törenine katılarak, 2. dönemin ilk ders zilini çaldı. Öğrencilerle sohbet ederek başarı dileyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu.

Silivri'de ders zili çaldı
Silivri'de ders zili çaldı
Silivri'de ders zili çaldı