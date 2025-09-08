Silivri'de Ders Zili Çaldı!

2025-2026 eğitim öğretim yılı, Silivri’de de tüm heyecanıyla başladı. İlçedeki 126 okulda toplam 36.506 öğrenci ve 2.545 öğretmen için ders zili bugün çaldı. Yeni dönemin ilk gününde öğrenciler sıralarına kavuşurken, öğretmenler de onları geleceğe hazırlamak için görevlerinin başına geçti.

Açılış Selimpaşa Yavuz Selim İlkokulu’nda Yapıldı

Silivri’de eğitim yılının resmi açılışı, Selimpaşa Yavuz Selim İlkokulu’nda gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Çevik, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat ve siyasi parti ilçe başkanları katıldı.

Silivri’de Eğitimin Rakamlarla Durumu

Okul Sayısı: 126

Öğrenci Sayısı: 36.506

Öğretmen Sayısı: 2.545

Derslik Sayısı: 1.695

Okul türleri:

21 İlkokul/Ortaokul

23 Genel Lise

16 Mesleki ve Teknik Eğitim kurumu

Yeni Modelle Yeni Hedefler

Bu yıl, Türkiye genelinde olduğu gibi Silivri’de de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulanmaya başlandı. Ana sınıfından 10. sınıfa kadar belirli kademeleri kapsayan bu model, öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimini bütüncül şekilde desteklemeyi amaçlıyor.

Eğitim Takvimi

İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

1. dönem sonu: 16 Ocak 2026

2. dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026

Yıl sonu: 26 Haziran 2026

Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyoruz.