Silivri'de 'Dijital Dünyada Dini Değerlerin Temsili' Konferansı Gerçekleştirildi

Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, dijital dünyada dini değerlerin temsili konusunu ele aldı.

Silivri'de 'Dijital Dünyada Dini Değerlerin Temsili' Konferansı Gerçekleştirildi
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İstanbul Silivri İlçe Müftülüğü, "Merkez-Taşra Buluşmaları" kapsamında "Dijital Dünyada Dini Değerlerin Temsili" konulu bir konferans düzenledi. Program, Silivri Ömer Nasuhi Bilmen Nikah ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Silivri İlçe Müftüsü İsa Sağlam, ilçe müftülüğünün yaptığı hizmetlerle ilgili bir sunum yaptı. Ardından, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, dijital dünyanın dini değerler üzerindeki etkilerini ve bu değerlerin doğru bir şekilde temsil edilmesinin önemini anlattığı bir konferans verdi.

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Din görevlilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.