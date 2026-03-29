Silivri'de direksiyon sınavında komisyon üyesine saldıran baba ile oğlu yakalandı
Silivri Cumhuriyet Parkı’nda ehliyet almak için direksiyon sınavına giren bir genç, yeterli puanı alamayınca babasıyla birlikte komisyon üyelerine tepki göstermişti. Tartışmanın büyümesi üzerine gencin babası, komisyon üyesine yumrukla saldırmıştı. Komisyon üyesi aldığı yumruk darbeleriyle hafif yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren baba-oğuldan şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edilen O.İ. (20) ve babası A.İ.’yı (44) yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yarın "görevi yaptırmamak için direnme-hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.