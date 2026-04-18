Silivri'de Diyetisyen Uyarıyor: 'Aç kalarak değil, doğru beslenerek kilo verin'

Uzmanlar, her diyetin kişiye özel olması gerektiğini, diyabet hastalarının öğün atlamaması gerektiğini ve profesyonel destek alınmasını tavsiye etti.

Bakal, "ekmeği kestim ama kilo veremedim" yanılgısının aksine, tek bir besini kesmenin değil, porsiyon kontrolünün anahtar olduğunu belirtti.

Aç kalmak kilo verdirmiyor, aksine risk oluşturuyor

Kilo vermek isteyen birçok kişinin yaptığı en büyük hatalardan biri, daha az yemek ya da uzun süre aç kalmak. Ancak bu yaklaşım sanıldığı gibi sonuç vermiyor. Diyetisyen Ecem Bakal, aç kalmanın metabolizmayı yavaşlatabileceğini ve kan şekeri ile tansiyon düşüklüğü gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre kilo vermede temel unsur, açlık değil; dengeli, düzenli ve sağlıklı beslenme alışkanlığı. Kişiye özel planlanmayan diyetlerin ise sürdürülebilir olmadığı vurgulanıyor.

“Ekmeği kestim ama kilo veremedim” yanılgısı

Toplumda yaygın olan “ekmek kilo aldırır” algısına da değinen Bakal, bu yaklaşımın bilimsel bir temele dayanmadığını ifade ediyor. Tahıl grubunun önemli bir parçası olan ekmeğin tamamen hayatımızdan çıkarılmasının doğru olmadığını belirten uzman isim, asıl önemli noktanın porsiyon kontrolü olduğunu vurguluyor.

Bakal, “Eğer sadece ekmeği kesmek çözüm olsaydı, obezite oranları bu kadar yüksek olmazdı” diyerek tek bir besine odaklanmanın yanlış bir yaklaşım olduğunun altını çiziyor.

Her diyet kişiye özeldir

Sık yapılan bir diğer hata ise başkalarının uyguladığı diyet programlarını birebir uygulamak. Ancak her bireyin metabolizma hızı, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları farklı olduğu için aynı diyetin herkeste aynı sonucu vermesi beklenmiyor.

Uzmanlar, bilinçsiz diyetlerin kısa vadede sonuç vermese bile uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekerek, profesyonel destek alınması gerektiğini belirtiyor.

Diyabet hastalarına kritik uyarı: Öğün atlamayın

Diyetisyen Ecem Bakal, özellikle diyabet ve prediyabet dönemindeki bireyler için öğün düzeninin hayati önem taşıdığını ifade ediyor. Öğün atlamanın kan şekeri dengesini bozarak ciddi dalgalanmalara neden olabileceğini belirten Bakal, düzenli beslenmenin hastalık yönetiminde kritik rol oynadığını vurguluyor.

Kan şekerinin stabil tutulmasının, doğru öğün planlaması ile mümkün olduğuna dikkat çeken uzmanlar, düzensiz beslenmenin diyabet sürecini olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor.

Uzmanlardan net mesaj

Uzmanlara göre kilo vermenin tek bir formülü yok. Ancak doğru yaklaşım; bireye özel planlanan, dengeli ve sürdürülebilir bir beslenme düzeni oluşturmak.

Diyetisyen Ecem Bakal, “Kulaktan dolma bilgilerle değil, bilimsel ve kişisel ihtiyaçlara uygun programlarla ilerlenmeli” diyerek sağlıklı kilo kontrolü için profesyonel desteğin önemine dikkat çekiyor.