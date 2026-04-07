Silivri'de doğa mücadelesine anlamlı plaket

Silivri’de çevre ve kamu yararı odaklı yürütülen hukuk mücadelesi, anlamlı bir takdirle taçlandırıldı. Silivri Çevre Derneği, Alipaşa Mahallesi’nde tarım alanlarının sanayiye açılmasına karşı verilen mücadelede aktif rol üstlenen Harita Mühendisi Süheyl Kırkıcı’yı teşekkür plaketiyle onurlandırdı.

Mücadelenin simge isimlerinden biri oldu

Dernek tarafından yapılan açıklamada, Kırkıcı’nın süreç boyunca ortaya koyduğu teknik katkı ve kararlı duruşun, yalnızca bir davanın kazanılmasına değil, aynı zamanda doğa ve yaşam hakkı mücadelesinin güçlenmesine önemli katkı sunduğu ifade edildi. Açıklamada, bu plaketin sadece bireysel bir teşekkür değil, hak, hukuk ve çevre mücadelesi veren tüm kesimlere yönelik sembolik bir onurlandırma olduğu vurgulandı.

“Bu sadece hukuki değil, toplumsal bir kazanım”

Silivri Çevre Derneği, elde edilen sonucun yalnızca bir yargı kararı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, demokratik kitle örgütlerinin dayanışma içinde yürüttüğü mücadelenin toplumsal sorumluluk açısından örnek teşkil ettiğine dikkat çekti. Dernek, bu sürecin doğayı, yaşamı ve kamusal değerleri koruma noktasında güçlü bir mesaj verdiğini kaydetti.

Doğa ve yaşam vurgusu öne çıktı

Paylaşımda, doğayı ve yaşamı savunmanın bir tercih değil, ortak bir sorumluluk olduğuna işaret edilerek, çevre mücadelesine katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür edildi. Dayanışma kültürünün güçlendirilmesinin önemine de vurgu yapıldı.

Plakette dava süreci detaylandırıldı

Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan imzasını taşıyan ve 1 Mayıs 2026 tarihli plaket metninde, Ali Paşa Köyü’nde bakanlık tarafından hazırlanan sanayi imar planına karşı açılan davada gösterilen üstün gayret sayesinde söz konusu planın mahkeme kararıyla iptal edildiği ifade edildi. Metinde ayrıca, doğaya verilen değerin gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli miraslardan biri olduğunun altı çizildi.