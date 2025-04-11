Silivri'de Doğa Yürüyüşü Düzenleniyor

Bedesten, Kurşungerme ve Karamandere güzergâhında yapılacak yürüyüş için kayıtlar başladı.

Silivri Belediyesi, doğa severler için 20 Nisan 2025 Pazar günü, baharın taze havasını Silivri’nin eşsiz doğasında hissettirecek bir etkinlik düzenliyor. Düzenlenecek olan doğa yürüyüşü, Bedesten, Kurşungerme ve Karamandere güzergâhında gerçekleştirilecek. 20 Nisan Pazar günü sabah 08:30’da Silivri Sahili Atatürk Meydanı'ndan başlayacak yürüyüşe katılım için yaş aralığı 18-55 olarak, kontenjan ise 150 kişi olarak belirlendi.

Etkinliğe katılmak isteyenler, kultursanat.silivri.bel.tr adresinden online olarak kayıt yaptırabilecekler.

