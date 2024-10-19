Silivri'de Dördüncü Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni Gerçekleşti

Törene Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Önder Çiftçi Derneği Başkanı Metin Oral, muhtarlar, Meclis Üyeleri ve çiftçiler katıldı. Törende konuşan Başkan Balcıoğlu, Silivri’de tarımın gücünü her geçen gün artırdıklarını belirtti.

Silivri Belediyesi, Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni düzenledi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, proje hakkında bilgi vererek, “Bu projenin ilk adımını Gümüşyaka Mahallemizde başlattık, ardından Ortaköy Mahallemizde sürdürdük, Büyükçavuşlu Mahallemizde devam ettik ve şimdi dördüncü dağıtımımızı Gazitepe Mahallemizde gerçekleştiriyoruz” dedi. Başkan Balcıoğlu, toplamda 20 mahallede 1,320 çiftçiye arpa tohumu desteği sağladıklarını açıkladı.

2,075 üreticiye ulaşarak toplamda 415 ton arpa tohumu dağıtmayı hedeflediklerini belirten Başkan Balcıoğlu, “Bu destekle 19 bin dönüm arazimiz arpa tohumlarıyla buluşacak. Projemiz kapsamında çiftçilerimize sağladığımız katkı, 6 milyon TL’nin üzerinde olacak” diye konuştu. Başkan Balcıoğlu, Silivri’nin tarım potansiyelini en verimli şekilde kullanarak çiftçi ve üreticinin gücünü artıracaklarını dile getirdi.

“Silivri’de tarımın gücünü her geçen gün daha da artırıyoruz”

“Tarım yoksa, gıda güvenliği yoktur” diyen Başkan Balcıoğlu, tarımın siyasetin ötesinde bir konu olduğunu vurguladı. Silivri’de tarımın gücünü her gün artırdıklarını dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Dünyada yaşanan savaşlar, krizler ve ekonomik belirsizlikler, gıda üretiminin ve güvenliğinin ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu hepimize bir kez daha hatırlattı. Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz ve Silivri’de tarımın gücünü her geçen gün daha da artırıyoruz” dedi.

Göreve geldiği ilk 6 ayda tarım ve hayvancılık alanında önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Balcıoğlu, “Belediyecilik anlayışımızda ranta uzak, halka yakın olmak her zaman önceliğimizdir. Bu anlayışla çiftçimize verdiğimiz destekleri artırarak sürdürdük. Bu toprakları beton yığınlarına teslim etmeyeceğiz. Tam tersine, bu toprakları emekle, alın teriyle, üretimle yeşerteceğiz” şeklinde konuştu. Ulu Önder Atatürk’ün vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, çiftçinin yanında olmaya ve hak ettikleri yere taşımaya devam edeceklerini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, “Ekrem Başkanımızın tarıma verdiği destekle, İstanbul genelinde tarım alanları yeniden hayat buldu. 51 bin dekar tarım alanı yeniden ekildi” ifadelerine yer verdi. Başkan Balcıoğlu, İBB Meclis Üyesi olarak Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’nda görev yaptığı dönemde Silivri için önemli adımlar attıklarını belirtti.

Başkan Balcıoğlu, son altı ayda çiftçilere 80 bin yazlık fide, 34 bin saman balyası, 1,250 torba ayçiçek tohumu, atalık sebze tohumu, tıbbi ve aromatik bitki desteği ile distilasyon hizmeti gibi birçok farklı alanda katkı sunduklarını açıkladı. Bugüne kadar tarıma 16 milyon TL değerinde destek sağladıklarını belirten Başkan Balcıoğlu, bu desteklerin daha fazlasını yapacaklarını vurguladı.

Gazitepe Mahalle Muhtarı azası Rasim Eriş, törende yaptığı konuşmada ekonomik maliyetlerin sürekli arttığına dikkat çekerek, “Ekonomik hayat nedeniyle maliyet giderlerimiz her geçen gün artmaktadır. Bu vesileyle, bize bir nebze de olsa soluk aldıran belediye başkanımız Bora Balcıoğlu’na huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Başkanımızın da dediği gibi, her şey insan odaklı olmalı” şeklinde konuştu. Eriş, Şeyh Edebali'nin sözünden bahsederek, “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” dedi.

Silivri Önder Çiftçi Derneği Başkanı Metin Oral, İstanbullu çiftçilerin tarımda şanslı olduklarını belirterek, “Biz İstanbullu çiftçiler olarak çok şanslıyız. Çünkü çevre illerde dostlarımız ve arkadaşlarımız çiftçi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Silivri Belediyesi'nin çiftçilere sağladığı destekleri hiçbir ilde bulamazsınız. Bu yardımlar için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Silivri Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.