Silivri'de Düzenlenen Hamsi Şenliği'nde Rasul Dindar Konseri Gerçekleşti

13 Eylül’de Silivri Sahilinde kurulan yöresel ürünlerinin olduğu stantlarla başlayan şenlik 15 Eylül’de ünlü Karadeniz sanatçısı Resul Dindar’ın verdiği konserle devam etti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Hamsi Şenliği'nde yaptığı konuşmada, Silivri'de 81 ilden vatandaşın yaşadığını, birlik ve beraberlik duygusunun hiç eksilmediğini ifade etti. Silivrililerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğuna değinen Başkan Balcıoğlu, “Bu manzara, Silivri'nin gerçek ruhunu, birliğini ve beraberliğini en iyi şekilde yansıtıyor. Hep birlikte burada olmak beni inanılmaz mutlu ediyor. Çünkü bu birliktelik, Silivri’nin özlediği manzaraydı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz!" dedi.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanların farklılıkları bir kenara bırakıp sevgiyi paylaştıklarını söyleyen Başkan Balcıoğlu, kardeşlik duygusunun Silivri’nin özünü oluşturduğunu belirtti.

“Belediyecilik Anlayışımızın Temelinde İnsan ve Sevgi Var”

Silivri’nin 81 ilin kültürünü yansıtan bir ilçe olduğuna değinen Başkan Balcıoğlu, “Silivri’de biz, ayrımız gayrımız olmadan aynı sofrada buluşmanın, aynı sevinçte gülüp aynı hüznü paylaşmanın, birlikte mutlu olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Silivri, 81 ilin kültürünü ve ruhunu içinde barındıran bir ilçedir. Bu farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir ve bu huzuru kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğim” şeklinde konuştu.

Belediyeciliğin yalnızca altyapı hizmetleri değil, sosyal destekleri de içerdiğini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, yola çıktığında rozetini çıkarıp tüm Silivrililerin başkanı olmayı hedeflediğini dile getirdi. Belediyecilik anlayışının temelini Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın attığını aktaran Başkan Balcıoğlu, “Belediyecilik demek çocuklara kahvaltı desteği, üniversitelilere burs, okula yeni başlayan çocuklara çanta ve kırtasiye desteği demektir. Bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde insan ve sevgi vardır. En önemlisi, ‘Köylü milletin efendisidir’ diyerek yolumuzu aydınlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri vardır” şeklinde konuştu.

Silivri’nin huzur dolu atmosferini oluşturan herkese teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen Silivri Rizeliler Derneği Başkanı Sinan Abdullah Azder ve yönetimine, sponsorlar ve katılımcılara yürekten teşekkür etti.

Başkan Balcıoğlu, Silivri’nin güzelliğinin ve birliğinin her bireyin katkısıyla ortaya çıktığını belirterek, “Unutmayalım, ‘Silivri Birlikte Güzel!’ Hep birlikte daha güçlü, daha mutlu bir Silivri inşa etmeye devam edeceğiz. Hepinize keyifli bir akşam diliyorum. İyi eğlenceler” dedi.

Silivri Rizeliler Derneği Başkanı Sinan Azder, yaptığı konuşmada festivaldeki birlik ve beraberliği vurgulayarak, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Son altı yıldır düzenlenmeyen bu etkinliğin gerçekleştirilmesini sağlayan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na özel teşekkürlerini ileten Azder, etkinlikte gösterdikleri özveri için ekibine de teşekkür etti.

