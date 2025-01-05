Silivri'de E-5 kenarında peyzaj yenileniyor

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleriyle birlikte başlattıkları E5 Karayolu yan yolda peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Belediyesi ve İBB ekipleriyle birlikte başlattıkları E5 Karayolu yan yolda peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Balcıoğlu, çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

15 gün içeresinde çalışmaların tamamlanacağını belirten Başkan Balcıoğlu, "Biliyorsunuz gecikme mevsimsel şartlardan dolayı oldu ve hala gördüğünüz gibi yer çamur. Arkadaşlar rahat çalışma fırsatı yakalayamıyorlar ama biz buna rağmen çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. Eğer hava şartları müsaade ettiği sürede, 15 gün içerisinde burada ağaçlarımızı dikeceğiz, yeşil alanlarımız ve oturma alanlarımız olacak" diye konuştu.

Ayrıca, projede tamamlanan aşamalar hakkında da bilgi veren Başkan Balcıoğlu, "Aydınlatma ve kamera sistemimizi bitirdik. Hemşehrilerimize iki yakaya geçerken güvenli bir şekilde geçebilecekleri bir peyzaj düzenlemesi kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgenin çok güzel bir yaşam alanına dönüşeceğini belirten Başkan Balcıoğlu, "Ben buradan bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ekrem İmamoğlu’na gönülden teşekkür ediyorum. Her zaman Silivrili hemşehrilerinin yanında olduğunu hissettirdiği için gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.