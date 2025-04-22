Silivri'de eğitim ve gelişim odaklı projeler tanıtıldı

Toplantıda, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün geliştirdiği “Patent ve Faydalı Model Eğitimi” projesi de tanıtılarak katılımcılara kapsamlı bilgi sunuldu.

Damat: Gençlerin fikirleri değer kazansın!

Toplantıda konuşma yapan Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, proje üretmenin eğitimdeki yeri ve önemine dikkat çekti. Damat, “Gençlerimizin fikir üretmesi, proje geliştirmesi ve ardından bu fikirlerin iş dünyasıyla buluşarak hayata geçirilmesi çok kıymetli. Bu süreçleri destekleyecek eğitim ve yönlendirmeleri artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Kaymakam Toğan’dan sosyal medya uyarısı

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ise yaptığı konuşmada gençlerin sosyal medya aracılığıyla kimliksizleştirme çalışmalarının yapıldığını bunun önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıya; İlçe Müftüsü İsa Sağlam, Mahalle Muhtarları, Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel, Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Serhat Ateş, Silivri Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan Kocabaş’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Programın sonunda, eğitim alan kursiyerlere katılım belgeleri verildi.