Silivri'de Eğitimcilerden Şiddete Karşı Ortak Ses

İstanbul Çekmeköy’de görev yapan öğretmen Fatma Nur Çelik’in uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi, Silivri’de de geniş yankı buldu. Eğitimciler Birliği Sendikası Silivri Temsilciliği öncülüğünde saat 15.00’te Silivri Kaymakamlığı binası önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Eğitim çalışanları ve sendika temsilcilerinin katıldığı açıklamada, meslektaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsü dile getirilirken, eğitim kurumlarında artan şiddet olaylarına karşı toplumsal farkındalık çağrısı yapıldı.

“Yasalar Önemli, Ancak Toplumsal Duruş Şart”

Sendika temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında getirilen düzenlemelerin kıymetli olduğu ancak şiddeti besleyen zihniyetle mücadelede toplumsal bir reddedişin esas olduğu vurgulandı. Eğitimciler, şiddetin bir yöntem olarak görülmesine karşı ortak duruş sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

“Şiddetle Mücadele Ailede Başlar”

Açıklamada, çocukların ilk eğitim yuvasının aile olduğu hatırlatılarak, sevgi ve empati temelli bir yetişme sürecinin önemine dikkat çekildi. Medyada şiddeti ve mafyatik yaşam tarzını özendiren içeriklerin gençler üzerindeki olumsuz etkilerine değinilerek, sorumluluğun yalnızca okullarla sınırlı olmadığı belirtildi.

1 Günlük İş Bırakma Kararı

Eğitimciler Birliği Sendikası Silivri Temsilcisi Erdal Karabacak, Fatma Nur Çelik’i anmak ve şiddete karşı güçlü bir mesaj vermek amacıyla İstanbul genelinde 1 günlük iş bırakma kararının uygulandığını açıkladı. Kararın eğitim sürecini aksatmak amacı taşımadığı, toplumun tüm kesimlerini ortak sorumluluk almaya davet etmeyi hedeflediği ifade edildi.

Basın açıklaması, hayatını kaybeden öğretmen için yapılan dua ve başsağlığı dilekleriyle sona erdi.