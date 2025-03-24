Silivri'de Ekrem İmamoğlu'na Güçlü Destek

23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi ön seçimlerinde, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecine halk yoğun ilgi gösterdi. Türkiye genelinde bir demokrasi şölenine dönüşen seçimlerde, Silivri’den çıkan sonuç dikkat çekti.

CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür’ün verdiği bilgilere göre, Silivri’de Ekrem İmamoğlu’na 4.938’i parti üyesi oyu, 34.082’si destek oyu olmak üzere toplamda 39.020 oy verildi. Bu sonuç, Silivri halkının değişime, demokrasiye ve Ekrem İmamoğlu’na olan güveninin güçlü bir yansıması olarak değerlendirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Türkiye genelinde toplam 14 milyon 850 bin oyun kullanıldığını açıklayarak, bu büyük katılımın demokrasinin gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, “Dimdik ayaktayız, asla eğilmeyeceğiz. Ekrem Başkan sizi bir kez daha yenecek!” sözleriyle halkın iradesine ve parti birlikteliğine vurgu yaptı.