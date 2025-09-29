Silivri'de Elektrik Kesintileri Devam Ediyor: Hangi Mahalle Ne Zaman Etkilenecek?
29 ve 30 Eylül 2025 tarihlerinde, Silivri genelinde çeşitli mahallelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek gerçekleştirilecek kesintiler bakım, yatırım ve dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılacak.
29 Eylül 2025 Pazartesi Günü Kesinti Yaşanacak Bölgeler
Saat Aralığı: 09.00 - 17.00
Kesinti Nedenleri:
Önleyici Bakım
Yatırım / Yeni TM Tesisi
Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Kapsamlı TM Bakımı
Kesintiden Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar:
Selimpaşa Merkez Mahallesi (Tüm sokaklar)
Kadıköy Mahallesi & Ortaköy Mahallesi: Dalbastı, Eski Bağlar, Hazırlık, Kadıköy Bağları, Lahza, Nurtanesi, Acıçeşme, Aslantepe, Keçecizade, Mani, Pervane, Şampiyon vb.
Sancaktepe Mahallesi: Akçaköy, Ayışığı, Cihangir, Feda, Gümüşdeniz, Kızılcık, Mucize, Uyuma, Yıldıray vb.
Cumhuriyet Mahallesi: Ahmet Bircan, Aydın Dirik, Bedesten, Değirmenci Adil, Doğan, Haluk Özden, Katkı, Meclis, Pınar, Zeybek, Ülkü vb.
30 Eylül 2025 Salı Günü Kesinti Yaşanacak Bölgeler
Saat Aralığı: 09.00 - 17.00
Kesinti Nedenleri:
Abone/Şube Bağlantısı
Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Önleyici Bakım
Kapsamlı TM Bakımı
Ekonomik Ömür Sebebiyle Yenileme
Kesintiden Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar:
Büyük Çavuşlu Mahallesi: Gölet Caddesi
Balaban, Gümüşyaka, Mimar Sinan, Selimpaşa Mahalleleri: Geniş sokak listeleriyle yatırım çalışmaları sürecek.
Alibey, Fatih, Piri Mehmet Paşa, Semizkumlar, Cumhuriyet Mahalleleri: Özellikle iç mahalle sokakları, TM bakımı ve yenileme sebebiyle kesintiden etkilenecek.
Ortaköy ve çevresi (Çatalca dahil): Ekonomik ömrünü doldurmuş sistemlerin yenilenmesi nedeniyle kesinti yapılacak.
Uyarı: Elektrik kesintileri sırasında güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması önerilmektedir. Elektrikli cihazların zarar görmemesi için fişten çekilmesi tavsiye edilir.