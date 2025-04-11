Silivri'de Elektrik Kesintileri Vatandaşı Zorlayacak

BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.), 11 ve 12 Nisan 2025 tarihlerinde Silivri genelinde planlı elektrik kesintilerine gidileceğini duyurdu. Bakım çalışmaları, yatırım amaçlı yenileme, iletken değişimi ve abone bağlantıları gerekçesiyle yapılacak kesintiler, sabah saatlerinden itibaren başlayacak ve bazı bölgelerde akşam 18.00’e kadar sürecek.

11 Nisan 2025 Cuma Günü Kesintiler:

09:00 – 12:00 (Bakım Çalışması – Kapsamlı TM Bakımı)

Mimar Sinan ve Semizkumlar Mahalleleri’ndeki birçok sokakta elektrik kesintisi uygulanacak.

Etkilenen sokaklardan bazıları: Arslangazi, Atakan, Ensar, Gül, Hanımeli, Mehmet Özhüsrev, Sardunya, Çiğdem, Şehit Enver Yorulmaz, Öğretmenler…

09:00 – 16:00 (Havai Hat Bakımı)

Selimpaşa Mahallesi’nde 4006., 4018., 4020., 4026., 4034. ve 4035. sokaklarda kesinti olacak.

09:00 – 17:00 (Yatırım Amaçlı Yenileme ve İletken Değişimi)

Alibey, Fener, Gazitepe, Balaban, Mimar Sinan, Sancaktepe, İsmetpaşa Mahalleleri başta olmak üzere çok sayıda bölge kesintiden etkilenecek.

Sokaklardan bazıları: Akyurt, Fabrikalar, Karagöz, Paşabahçe, Tirebolu, Tekinsoy, Çamlıktepe, Doğanşah, Erbil…

13:00 – 15:00 (Bakım Çalışması – TM Bakımı)

Alibey, Piri Mehmet Paşa ve Yeni Mahalle sokaklarında iki saatlik kesinti uygulanacak.

Etkilenen sokaklar: Albay Yunus Dirik, Zahit Kaynar, Hacı Pervane, Müjdat Gürsu…

15:00 – 18:00 (Bakım Çalışması – TM Bakımı)

Cumhuriyet Mahallesi’nde Dernek, Parkköy Yunus, Rüzgarlı ve Çetin Emeç gibi sokaklar elektriksiz kalacak.

12 Nisan 2025 Cumartesi Günü Kesintiler:

09:00 – 17:00 (Yatırım / İletken Yenileme)

Balaban, Gümüşyaka ve Mimar Sinan Mahalleleri’nde yüzü aşkın sokakta elektrik kesintisi olacak.

Etkilenen sokaklardan bazıları: Altınordu, Kuşburnu, Kocatepe, Uğur Mumcu, Şehit Mustafa Çebi, Haydar Aliyev, Mehmet Emin Yurdakul, Doğa…

09:00 – 16:00 (Abone / Şube Bağlantısı)

Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi üzerinde şube bağlantısı nedeniyle elektrik verilemeyecek.